美制裁強阻俄國資金進出 最終目標變成另一個伊朗

金融人士指出，美國去年祭出的金融制裁，已成功使資金更難進出俄國。圖為俄國第一大的聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總部。（法新社）

2024/05/06 21:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》6日報導，美國去年底出手打擊幫助俄國進行貨物貿易融資的全球銀行體系後，成功提高資金進出俄國的難度，讓俄國在取得各項資源上「綁手綁腳」。一名俄國投資人直言，此舉最終將讓俄國慢慢變成伊朗。

西方國家資深官員和俄國金融家表示，美國政府去年底頒布的一道行政命令，促使協助俄國進行貨物貿易融資的國際銀行放棄或迴避相關交易，使得資金進出俄國變得更加困難，俄國對土耳其、中國等主要合作夥伴的貿易額，在今年第1季大幅下滑。

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據了解，俄國全面入侵烏克蘭後，土耳其向俄國和5個前蘇聯國家的「高優先級」商品出口猛增，這些商品主要用於民用，但被認為對戰爭至關重要，例如微晶片。根據貿易數據檢測公司Trade Data Monitor，相關交易在2023年達到5.86億美元（約191億台幣），是戰前交易量的5倍。

然而，今年第1季，土對俄的出口較去年同期下降至21億美元，其中向俄及其鄰國出口的「高優先級」商品價值較上一季下降40％至9300萬美元，凸顯美國制裁的影響。

美國財政部負責全球事務的副助理部長莫里斯（Anna Morris）表示，俄國愈來愈難享有取得商品所需的金融服務，「讓俄國資金流動變得更難，增加其交易成本，讓其難以融入國際金融體系，是一項重要的成果」。

據了解，俄國現在要繞過限制，就必須不斷增加中間商網路，以避免監管審查。即使某件交易與俄國對外戰爭無關，也會增加其貨幣兌換和佣金成本。一名俄國資深投資人就說，交易逐月變得更難，「這個月美元不行，下個月換歐元不行，6個月內幾乎什麼都做不了，最終就是將俄國變成伊朗」，意指伊朗在國際上面臨的嚴厲金融制裁。

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