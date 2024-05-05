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全國大選前哨戰 英國地方選舉保守黨潰敗

由英國首相蘇納克領導的保守黨在2日舉行的地方選舉失利。（路透）

由英國首相蘇納克領導的保守黨在2日舉行的地方選舉失利。（路透）

2024/05/05 20:26

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國2日舉行以英格蘭地區為主的地方選舉，改選107個地方議會約2600名議員、11個直選市長和倫敦議會25個席次。這場選舉被視為今年英國大選的前哨戰，結果顯示，執政黨保守黨選情崩盤，共丟失474個地方議員席次，失去10個地方議會掌控權，僅取得515席，甚至低於第三大黨自由民主黨的522席。工黨則增加186席，席次達到1158席。

最受矚目的倫敦市長，由工黨的沙迪克汗（Sadiq Khan）破紀錄贏得第三個任期。53歲的沙迪克汗於2016年贏得倫敦市長寶座，終結保守黨執政，也成為西方首都首位穆斯林市長，此次以44％得票率輕鬆擊敗保守黨挑戰者霍爾（Susan Hall）的33％。

涵蓋伯明罕等城市的西密德蘭（West Midlands）地區，也由工黨參選人帕克（Richard Parker）以37.8％對37.5％極微差距，擊退保守黨兩任市長史屈特（Andy Street）。

11個直選市長中，工黨一舉拿下10個城市。保守黨僅靠蒂斯河谷（Tees Valley）市長豪琛（Ben Houchen）連任成功，免遭「清盤」。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）讚賞選舉表現傑出，遠超出他們的預期。對工黨而言，唯一隱憂在於工黨領袖在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的加薩戰爭中，展現對以色列的高度支持，受到穆斯林選民抗拒。

首相蘇納克坦言，對保守黨選舉結果感到「失望」，但也強調流失的選票反而加深持續推動施政計畫的決心。蘇納克有權決定下次全國大選日期，可能在今年下半年。

英國政治學者柯蒂斯（John Curtice）指出，保守黨在這次地方選舉中可能丟掉500個席次，若不是有史以來最糟，也會是40年來最慘烈的選舉結果。

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