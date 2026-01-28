為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    糗大！陳智菡昔批買82套海馬士誇張 民眾黨軍購版本就是買82套

    2026/01/28 14:38 即時新聞／綜合報導
    民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

    民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌日前「閃電訪美」回台後，同行的民眾黨團主任陳智菡談到1.25兆軍購時，痛批光是海馬士多管火箭系統就買到82套，「這是一個非常驚人的數字」。不過，根據黃國昌近日提出的民眾黨軍購版本，海馬士多管火箭系統就是購買82套，不少網友諷刺陳智菡：「馬上被打臉」、「海馬士、愛馬仕傻傻分不清」、「軍事奇才」。

    粉專「夜柯魔悍將」昨日發文表示，陳智菡訪美回台後受訪時，批評1.25兆軍購「荒謬」。她指出，清單中光海馬士多管火箭系統，竟然說要買到82套。她還說，大家對這個數字可能沒概念，「82套是一個非常驚人的數字」。

    不過，根據黃國昌近日提出的民眾黨團軍購版本，其中第2點就提到：海馬士多管火箭系統82套。

    對此，網友紛紛留言諷刺：「至少不是82個愛馬仕」、「海馬士跟愛馬仕分不清楚」、「戰狼蠢姊姊」、「小姐姐抄完答案也沒在看的」、「軍事奇才」、「為什麼可以一直自己打臉自己啊」、「我以為他們會寫要買81套」、「怎麼不出來靠北一下黃國昌，雙標喔。」

