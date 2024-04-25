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波蘭外長警告：普廷若與北約開戰 必將戰敗收場

波蘭外交部長警告，俄羅斯若與北約發生戰爭，莫斯科將以戰敗收場。圖為北約2月26日在波蘭舉行軍演。（彭博檔案照）

波蘭外交部長警告，俄羅斯若與北約發生戰爭，莫斯科將以戰敗收場。圖為北約2月26日在波蘭舉行軍演。（彭博檔案照）

2024/04/25 22:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）25日在國會表示，一場俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）之間的戰爭，將會以莫斯科「無法避免的戰敗」收場，強調「不是我們、西方，應該害怕與（俄國總統）普廷爆發衝突，而是相反」。

席科斯基說，「這一點值得提醒，不是在俄羅斯人當中增加威脅感，因為北約是防禦條約，而是要展現，俄羅斯攻擊這個聯盟任何成員，都將以其（俄羅斯）無可避免的戰敗結束」。

這名波蘭外長是在波蘭國會下議院，對眾議院發表演說時，闡述總理圖斯克（Donald Tusk）的外交政策願景並提出上述看法。他指出，俄羅斯的軍事和經濟潛力，「與西方相比相形見絀」，因為北約兵力是俄國的3倍、空中武力、艦艇數量各是莫斯科的3倍和4倍。

但是席科斯基警告，「普廷唯一的希望，就是我們缺乏決心」，「如果我們不缺少意願，俄羅斯就會輸」。

在普廷持續隱晦地威脅動用核武，並且在與北約成員國波蘭、立陶宛和拉脫維亞交界的白俄羅斯部署核武之際，西方聯盟和最高軍事官員愈加擔心，烏俄戰爭戰火可能外溢。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）日前表示，如果北約決定在波蘭部署核武，做為核武共享的一環，來強化東翼，「我們準備好了」。對此，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）25日再度警告，如果在波蘭境內部署「任何核武」，都將被俄國列為合法打擊目標。

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