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俄監獄：納瓦尼命喪猝死症 家屬暫無法領回遺體

2024/02/18 01:30

〔中央社〕俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼16日在北極圈內流放地昏迷後逝世。他的團隊今天被告知，他是因「猝死症」而喪命，且在當局調查完成之前，他的遺體不會移交給家人。

據俄羅斯監獄部門，47歲的前律師納瓦尼（Alexei Navalny）16日在位於莫斯科東北方約1900公里的哈爾普（Kharp）「極地狼」（Polar Wolf）監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

以美國總統拜登為首的西方領導人對納瓦尼的勇氣表達敬意，並在未提供證據的情況下指責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）應對這起死亡事件負責；英國也稱此事將「招致後果」。

接獲納瓦尼的死訊後，他69歲的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）冒著零下30度的嚴寒前往愛子遇難的北極流放地。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）告訴路透社，柳德米拉已收到納瓦尼的正式死亡通知，死亡時間為當地時間2月16日下午2時17分。

納瓦尼「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）負責人日丹諾夫（Ivan Zhdanov）在社群平台X發文表示，「今天早上，當納瓦尼的律師和母親抵達流放地時，他們被告知納瓦尼的死因是猝死症候群（sudden death syndrome）。」

猝死症候群是一個模糊的醫學名詞，意指導致心臟驟停和死亡的多種心臟疾病。

他的團隊表示，目前尚不清楚納瓦尼的遺體在哪裡。他的母親被告知，遺體已被送往監獄附近的沙萊喀特鎮（Salekhard），但當她抵達時，當地唯一一間太平間呈關閉狀態。

亞爾米許說，納瓦尼的律師提出詢問後，太平間回應，納瓦尼的遺體不在那裡。後來官員告訴他們，在當局完成調查前不會將遺體交給家屬。1130218

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