《排球少年！！》日本首日票房近9億日圓 排球男神高橋藍也想看

《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》於昨在日本上映，首日票房突破8.9億日圓。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）

2024/02/17 21:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家古舘春一所創作的經典排球漫畫《排球少年！！》，其最新動畫電影《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》（劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦）於昨（16日）在日本上映，首日票房突破8.9億日圓，為日本影史首日票房第4高的劇場版動畫。該作超高人氣，更讓知名排球選手高橋藍也表示，想早日進電影院觀看。

綜合日媒報導，儘管《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》的首映日，是一般來客率較為平淡的工作日，但是早在正式上映前，與該作有關的關鍵字就佔據Google、多個社群媒體的熱門趨勢，在16日上映後，日本各地電影院傳出場場爆滿的情況，在狂熱粉絲的加持下，也讓該作上映首日票房突破了8.9億日圓。

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報導指出，《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》亮眼的首日票房，為日本劇場版動畫影史第4高，前3名的作品，則分別是《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》12.69日圓、《航海王劇場版：紅髮歌姬》12.32億日圓和《劇場版 咒術迴戰 0》10.72億日圓。另外，這3部作品皆有突破百億日圓票房的大關，該作或許也有望迎來這項驚人里程碑。

除了驚人的首日票房成績，更有越來越多來自世界各國的粉絲高呼，希望該作能早日在海外國家上映。像是日本男排超新星、人氣混血男神高橋藍，也在昨日於YouTube頻道表示，他雖然人目前在義大利打球，可是他非常想看《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，因此希望義大利也能盡快上映該作，更透露該作在歐洲非常受到大眾歡迎。

根據劇場版官方描述，《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》的劇情是承接動畫第4季後，主角所在的「烏野高中」將在日本春高舞台上，與長年以來的對手「音駒高中」，進行宿命之戰「垃圾場的決戰」（ゴミ捨て場の決戦）。另外，動畫代理公司羚邦已於上月底就宣布，該作將在今年4月12日，首度在台灣大螢幕上映。

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