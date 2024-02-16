為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

京都櫻花雪舞 OpenAI展示超強AI影像模型「空」

ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），以影片指令：「繁華熱鬧的美麗京都雪景，鏡頭穿梭這個熱鬧的城市街道，跟著一行人享受雪天並在附近小攤子購物。美麗的櫻花瓣與雪共舞在風中」生成高畫質影片。（圖為AI生成影像，擷取自OpenAI X）

ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），以影片指令：「繁華熱鬧的美麗京都雪景，鏡頭穿梭這個熱鬧的城市街道，跟著一行人享受雪天並在附近小攤子購物。美麗的櫻花瓣與雪共舞在風中」生成高畫質影片。（圖為AI生成影像，擷取自OpenAI X）

2024/02/16 10:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），號稱能將文字轉成最高60秒且具複雜運鏡、多角色的高品質影片。

綜合外媒報導，OpenAI 16日稍早在社群媒體X（前身推特）上公開展示最新文字轉影像AI模型Sora的產品影片，並附上該影像的指令，宣稱此模型能生成最多60秒的豐富場景細節、多角色及複雜運鏡影片。

據貼文所述，該影片指令為：「繁華熱鬧的美麗京都雪景，鏡頭穿梭這個熱鬧的城市街道，跟著一行人享受雪天並在附近小攤子購物。美麗的櫻花瓣與雪共舞在風中。」

OpenAI官網說明，此模型不僅可以文字轉影音，也可以從靜態圖像或將現有影像延伸成影片，「我們正在訓練AI瞭解並模擬真實世界的動態，希望能夠幫助使用者解決一些需要真實世界互動的難題」。

據悉，目前Sora僅開放給部分研究者、影片創作者，以及扮演「紅隊」（Red Team）測試以預防有心人士利用各種方式繞過OpenAI的服務條款，包括禁止極端暴力、性內容、仇恨圖像、名人臉孔或盜用智財等等規範。

ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），號稱將文字轉成最高60秒且具複雜運鏡、多角色的高品質影片。（圖為AI生成影像，擷取自OpenAI官網）

ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），號稱將文字轉成最高60秒且具複雜運鏡、多角色的高品質影片。（圖為AI生成影像，擷取自OpenAI官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
40年來最大筆 微軟砸千億投資德國AI
2024/02/16 09:45

40年來最大筆 微軟砸千億投資德國AI
經長：今年4挑戰 AI應用大爆發
2024/02/16 05:30

經長：今年4挑戰 AI應用大爆發

年後肥！醫揭吃對食物搭配兒茶素幫甩肉
AI、雲端伺服器需求增溫 迎廣元月營收年增7成
2024/02/15 19:24

AI、雲端伺服器需求增溫 迎廣元月營收年增7成
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播