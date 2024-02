京都櫻花雪舞 OpenAI展示超強AI影像模型「空」

2024/02/16 10:05

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今(16)日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora(日文「空」羅馬拼音),號稱能將文字轉成最高60秒且具複雜運鏡、多角色的高品質影片。

綜合外媒報導,OpenAI 16日稍早在社群媒體X(前身推特)上公開展示最新文字轉影像AI模型Sora的產品影片,並附上該影像的指令,宣稱此模型能生成最多60秒的豐富場景細節、多角色及複雜運鏡影片。

請繼續往下閱讀...

據貼文所述,該影片指令為:「繁華熱鬧的美麗京都雪景,鏡頭穿梭這個熱鬧的城市街道,跟著一行人享受雪天並在附近小攤子購物。美麗的櫻花瓣與雪共舞在風中。」

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf