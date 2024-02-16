京都櫻花雪舞 OpenAI展示超強AI影像模型「空」

ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），以影片指令：「繁華熱鬧的美麗京都雪景，鏡頭穿梭這個熱鬧的城市街道，跟著一行人享受雪天並在附近小攤子購物。美麗的櫻花瓣與雪共舞在風中」生成高畫質影片。（圖為AI生成影像，擷取自OpenAI X）

2024/02/16 10:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），號稱能將文字轉成最高60秒且具複雜運鏡、多角色的高品質影片。

綜合外媒報導，OpenAI 16日稍早在社群媒體X（前身推特）上公開展示最新文字轉影像AI模型Sora的產品影片，並附上該影像的指令，宣稱此模型能生成最多60秒的豐富場景細節、多角色及複雜運鏡影片。

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據貼文所述，該影片指令為：「繁華熱鬧的美麗京都雪景，鏡頭穿梭這個熱鬧的城市街道，跟著一行人享受雪天並在附近小攤子購物。美麗的櫻花瓣與雪共舞在風中。」

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI （@OpenAI） February 15, 2024

OpenAI官網說明，此模型不僅可以文字轉影音，也可以從靜態圖像或將現有影像延伸成影片，「我們正在訓練AI瞭解並模擬真實世界的動態，希望能夠幫助使用者解決一些需要真實世界互動的難題」。

據悉，目前Sora僅開放給部分研究者、影片創作者，以及扮演「紅隊」（Red Team）測試以預防有心人士利用各種方式繞過OpenAI的服務條款，包括禁止極端暴力、性內容、仇恨圖像、名人臉孔或盜用智財等等規範。

ChatGPT開發者人工智慧研究實驗室OpenAI今（16）日稍早公開展示最新影片生成AI模型Sora（日文「空」羅馬拼音），號稱將文字轉成最高60秒且具複雜運鏡、多角色的高品質影片。（圖為AI生成影像，擷取自OpenAI官網）

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