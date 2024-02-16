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2023年全球99名記者遇害 其中77人命喪以哈戰爭

2024/02/16 03:54

〔中央社〕「保護記者委員會」今天表示，2023年共有99名記者遭到殺害，是2015年以來最多的一年，其中77名記者命喪以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭。

法新社報導，總部設於美國紐約的非營利組織保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）說，若非發生以哈戰爭，全球遇害記者人數將少於前年，但索馬利亞、菲律賓遇害記者人數持穩不降。

去年全球遇害記者人數比2022年增加將近44%。

保護記者委員會表示：「2023年12月，保護記者委員會通報，以色列─加薩（Gaza，哈瑪斯統治地區）戰爭頭3個月死亡記者人數，多於歷來單一國家全年遇害的記者人數。」

保護記者委員會指出，去年77名死於以哈戰爭的記者中，有72人是巴勒斯坦人，其餘5人有3人是黎巴嫩記者，2人是以色列記者。

委員會執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）表示：「巴勒斯坦記者在這場戰爭承受的巨大損失，將對新聞業造成長遠衝擊，不只是在巴勒斯坦領土，對這個區域和其他地方也是。每當有記者遇害，都將進一步打擊我們對世界的瞭解。」

保護記者委員會7日曾說，死於加薩戰爭的記者人數已增至85人。

委員會曾抨擊以色列軍隊「迫害」記者，同時正在調查10多名死於加薩戰爭的記者是不是被以色列軍人蓄意攻擊。這種行為將構成「戰爭罪」。

以色列矢言摧毀哈瑪斯，以回應哈瑪斯去年10月7日對以色列的攻擊。根據法新社整理的以色列官方數據，哈瑪斯那次攻擊造成大約1160人死亡，死者多半是平民。1130216

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