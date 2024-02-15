《柬中時報》PO「晚安小雞」下跪道歉影片 哀求當局原諒

根據當地中文媒體《柬中時報》最新報導，「晚安小雞」和涉案同夥稍早前在柬國警局下跪道歉，乞求當局原諒。（圖擷取自《柬中時報》臉書粉專，本報合成）

2024/02/15 19:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「晚安小雞」12日前往柬埔寨，不僅夜闖「凱博園區」開直播，更聲稱期間遭人毆打、洗劫現金，甚至一度失聯引發各界關注，事後被柬國警方指出為「自導自演」，與同夥已遭到警方上銬拘留。根據當地中文媒體《柬中時報》最新報導，「晚安小雞」和涉案同夥稍早前在柬國警局下跪道歉，乞求當局原諒。

柬埔寨警方今（15）日下午召開記者會，說明台灣網紅「晚安小雞」和同夥日前拍攝遭人毆打、洗劫的影片，經警方調查後發現內容涉嫌自導自演，並以「涉散布不實訊息」將他們逮捕。這起事件曝光後，也讓柬國具有一定影響力的中文媒體《柬中時報》，因太多民眾想聊解最新消息，導致官網一度「負載過重」無法正常瀏覽。

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不僅如此，《柬中時報》臉書粉專也收到不少民眾詢問，柬國警方的記者會是否能直播觀看，但《柬中日報》則對此回應，「警方慣例是不允許開直播。」不過就在稍早，《柬中日報》放出「晚安小雞」和同夥「阿鬧」在記者會上的2分鐘影片，2人當著柬國警方和媒體面前，為他們造假的言行下跪道歉，乞求當局原諒。

另外，《柬中時報》也在臉書粉專發文通知，先前官網「負載過重」導致當機問題，目前已順利解決，網頁全數恢復正常。

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