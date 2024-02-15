為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

《柬中時報》PO「晚安小雞」下跪道歉影片 哀求當局原諒

根據當地中文媒體《柬中時報》最新報導，「晚安小雞」和涉案同夥稍早前在柬國警局下跪道歉，乞求當局原諒。（圖擷取自《柬中時報》臉書粉專，本報合成）

根據當地中文媒體《柬中時報》最新報導，「晚安小雞」和涉案同夥稍早前在柬國警局下跪道歉，乞求當局原諒。（圖擷取自《柬中時報》臉書粉專，本報合成）

2024/02/15 19:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「晚安小雞」12日前往柬埔寨，不僅夜闖「凱博園區」開直播，更聲稱期間遭人毆打、洗劫現金，甚至一度失聯引發各界關注，事後被柬國警方指出為「自導自演」，與同夥已遭到警方上銬拘留。根據當地中文媒體《柬中時報》最新報導，「晚安小雞」和涉案同夥稍早前在柬國警局下跪道歉，乞求當局原諒。

柬埔寨警方今（15）日下午召開記者會，說明台灣網紅「晚安小雞」和同夥日前拍攝遭人毆打、洗劫的影片，經警方調查後發現內容涉嫌自導自演，並以「涉散布不實訊息」將他們逮捕。這起事件曝光後，也讓柬國具有一定影響力的中文媒體《柬中時報》，因太多民眾想聊解最新消息，導致官網一度「負載過重」無法正常瀏覽。

不僅如此，《柬中時報》臉書粉專也收到不少民眾詢問，柬國警方的記者會是否能直播觀看，但《柬中日報》則對此回應，「警方慣例是不允許開直播。」不過就在稍早，《柬中日報》放出「晚安小雞」和同夥「阿鬧」在記者會上的2分鐘影片，2人當著柬國警方和媒體面前，為他們造假的言行下跪道歉，乞求當局原諒。

另外，《柬中時報》也在臉書粉專發文通知，先前官網「負載過重」導致當機問題，目前已順利解決，網頁全數恢復正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
晚安小雞記者會沒直播「原因曝光」 網轟：請嚴懲別回台灣
2024/02/15 16:47

晚安小雞記者會沒直播「原因曝光」 網轟：請嚴懲別回台灣
「晚安小雞」上銬現身柬警記者會 《柬中時報》造訪人數過多當掉
2024/02/15 16:43

「晚安小雞」上銬現身柬警記者會 《柬中時報》造訪人數過多當掉

年後肥！醫揭吃對食物搭配兒茶素幫甩肉
晚安小雞遭逮捕現身！柬警記者會現場畫面曝光
2024/02/15 15:48

晚安小雞遭逮捕現身！柬警記者會現場畫面曝光
「晚安小雞」被捕照曝光！ 現場搜出鬼娃娃、鬼面具
2024/02/15 15:16

「晚安小雞」被捕照曝光！ 現場搜出鬼娃娃、鬼面具
晚安小雞在柬埔寨落網 外交部：尚未接獲通報
2024/02/15 13:05

晚安小雞在柬埔寨落網 外交部：尚未接獲通報
網紅晚安小雞被逮「未遭毆打搶劫」 柬埔寨警方控訴誹謗
2024/02/14 15:55

網紅晚安小雞被逮「未遭毆打搶劫」 柬埔寨警方控訴誹謗
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播