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聯合國報告：全球五分之一的遷徙物種面臨滅絕風險

聯合國研究報告指出，世界上有超過五分之一具有遷徙習性的動物面臨滅絕風險。（歐新社）

聯合國研究報告指出，世界上有超過五分之一具有遷徙習性的動物面臨滅絕風險。（歐新社）

2024/02/13 14:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國12日發布一份關於「遷徙動物」的研究報告，報告評估結果指出，由於受到氣候變遷與人類入侵棲息地影響，世界上有超過五分之一具有遷徙習性的動物面臨滅絕風險。

根據《路透》報導，報告中指出，每年有數十億動物會穿越沙漠、平原或海洋進行繁殖和覓食行為，對於遷徙物種施加的各種壓力，不僅會導致其數量減少，還會擾亂食物來源供應並威脅生存。報告數據提到，在聯合國1979年簽署的《保護野生動物遷徙物種公約》中涵蓋的1189種物種中，有44%的物種數量下降，並有22%物種可能完全消失。

聯合國保護野生動物遷徙物種公約執行秘書佛蘭柯爾（Amy Fraenkel）表示，這份報告的內容針對各國政府需要採取哪些措施來應對遷徙物種的威脅，提供非常明確的方向。佛蘭柯爾強調，此是始終和「實施與否」有關，人類是最大威脅，狩獵、捕魚以及其他形式的開發活動影響了名單上70%的物種。

報告中提醒各國政府，在興建水壩、管線等基礎設施時，應避免破壞動物棲息地與遷徙路徑。佛蘭柯爾強調：「我們需要關注政府決策，以及正在計劃的內容，以便在滿足人類的需求，同時不去犧牲我們也賴以為生的自然環境。」

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