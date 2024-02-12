英卡車司機中樂透1320萬 火速致電老闆：明天不來了！

英國68歲卡車司機和妻子各中1筆16萬6666英鎊獎金，在開心之餘立即打電話辭職。（路透）

2024/02/12 16:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕真的想休息了！英國68歲卡車司機東尼（Tony Hedley）購買「郵遞區號樂透（People's Postcode Lottery）」，8日發現他和妻子都中了16萬6666英鎊（約新台幣660萬元），也就是夫妻倆可抱走2筆獎金（總計新台幣1320萬元），東尼在開心之餘立即打電話辭職。

據《BBC》報導，居住在紐卡斯爾的東尼透露，他在停車接電話後得知了中獎訊息，已經開卡車42年的他，打算和妻子克莉絲汀（Christine Hedley）用這筆錢過退休生活，因此馬上打給老闆，告知對方「我明天不來了，今天是我最後一次上班。」

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東尼表示，自己一輩子都在工作，是時候休息一下了。至於65歲的克莉絲汀，目前還在一所學校當助教，她透露自己收到中獎信函後仍然不敢相信，拆開信封時簡直都要哭了，很高興終於能夠放鬆過自己的生活了。

東尼和克莉絲汀夫婦，打算用這筆錢改造一下家中浴室和花園，並在8月前往蘇格蘭度假，夫妻倆還打算給2個孩子、4個孫子和即將出生的曾孫分紅。

據了解，英國郵遞區號樂透，是民眾用居住地點的郵遞區號登記，每月花12英鎊（約新台幣476元）就能獲得天天自動抽獎的機會。

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