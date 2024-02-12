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親歐前總理當選芬蘭總統 史塔布：對烏克蘭支持不設限

芬蘭新任總統史塔布是親歐洲派和烏克蘭的堅定支持者，對俄羅斯採取了強硬立場。（美聯社）

芬蘭新任總統史塔布是親歐洲派和烏克蘭的堅定支持者，對俄羅斯採取了強硬立場。（美聯社）

2024/02/12 15:57

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭在當地時間11日舉行第二輪總統大選，前保守派總理史塔布（Alexander Stubb）以51.6%得票率擊敗前外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）的48.4%得票率，史塔布是親歐洲派和烏克蘭的堅定支持者，對俄羅斯則採取強硬立場。

綜合外媒報導，芬蘭2月11日舉行第二輪總統大選投票，由首輪投票中分居一、二名的史塔布與哈維斯托進行對決，史塔布擊敗哈維斯托，成為芬蘭第13任總統；報導指出，這次投票標誌著芬蘭進入了一個新時代，過去數十年來，芬蘭藉由選舉總統來促進外交，特別是與鄰國俄羅斯的外交，並選擇不加入軍事聯盟，以緩解莫斯科與北約之間的緊張關係，但在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，芬蘭態度迅速轉變，並於去年4月加入北約。

史塔布是親歐洲派和烏克蘭的堅定支持者，對俄羅斯採取了強硬立場，他選前接受採訪時表示：「烏克蘭戰爭停止之前，我們不會與俄羅斯總統或俄羅斯政治領導層建立任何關係。」

同時，史塔布支持與北約深入合作，例如允許在領土內運輸核武，以及北約部隊永久進駐芬蘭，他還承諾，芬蘭對烏克蘭的支持不設限。

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