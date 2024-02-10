罕見！ 男子巧遇3隻「純白聖獸」過馬路 畫面曝光獲廣大迴響

美國北卡羅來納州男子蘭德曼日前拍下3隻白鹿穿越馬路畫面，發佈到臉書上後獲得破萬讚數。（擷取自Renee Chou臉書 ）

2024/02/10 12:52

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州1男子先前拍到3隻純白動物穿越馬路畫面，照片發布至臉書後引起網友熱議，原來他拍到的是「白鹿」，發生白變機率極低，能在北卡羅來納州看到一隻白鹿都是難能可貴，他一次碰到3隻，機率更是微乎其微。

根據外媒《WRAL NEWS》報導，北卡羅來納州男子蘭德曼（Bobbie Randleman）日前拍下3隻白鹿穿越馬路畫面，並將照片傳給《WRAL NEWS》主播「Renee Chou」，照片發到臉書後引起廣大迴響，獲得破萬按讚、逾2600次分享與上百則留言。

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另一名網友斯勞特 （Lianna Slaughter）在貼文回應處指出，這3隻白鹿應屬於同一家族，她說，「這些白鹿就住在我家附近，經常在我家後院出沒」，值得一提的是，斯勞特表示，白鹿媽媽其實是雙胞胎，不過她已經有2年多沒看到白鹿媽媽的姐妹了。

此外，斯勞特還分享了去年10月拍下的3隻白鹿照，解釋雖然牠們看起來像是白化病（albino），不過，牠們的眼睛不是紅色而是藍色，研判應為白變（leucistic）而非白化。

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