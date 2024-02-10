巴國前總理伊姆蘭汗宣稱勝選 對手前總理謝里夫尋求聯合政府壓制

巴基斯坦正義運動黨（PTI）的支持者週五聚集在白沙瓦。（法新社）

2024/02/10 10:19

〔記者吳哲宇／綜合報導〕巴基斯坦8日大選在全國斷網的陰影下落幕，遭監禁的前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天稱在全國大選中獲得勝利，他運用AI創建影音訊息並在其X社群媒體帳戶宣佈，呼籲他的支持者慶祝獲勝。即便如此，仍沒有任何政黨取得國會過半席次，因此其主要對手、普遍認為受軍方支持的前總理謝里夫也發表「勝選」演說，並尋求政黨聯盟組成政府執政。

綜合外媒報導，巴基斯坦這場大選被分析人士稱為該國迄今最不可信的選舉，在開始投票前10分鐘，政府切斷網路及手機服務，理由是對選前恐攻事件頻傳的反制。此舉引發反對黨批評，要求立即恢復網路。

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大選前頻傳攻擊事件讓巴國處於高度戒備狀態，全國各地的投票所都有重兵戒備，並暫時關閉與伊朗和阿富汗的邊境，但仍有9人在炸彈、手榴彈攻擊和槍擊事件中喪生。曾3度擔任巴基斯坦總理的謝里夫（Nawaz Sharif）先前有望再度掌權，他下午投票時被問到是否認為選舉自由和公平，他直言選舉「絕對公平」。

民調專家已預估大選投票率不高，不利於伊姆蘭汗領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI），切斷網路及手機服務將讓選民更難找到投票所。同時，在投票結束的的9個小時後，部分選區的開票率才勉強達到10%，一些投票所的開票結果甚至延遲了24小時，政府不得不下令限期交出選票。

《衛報》報導，英國外交大臣戴維·卡梅倫發表聲明，對「結果報告嚴重延遲以及點票過程中存在違規行為的指控」表示擔憂。

報導指出，伊姆蘭汗的PTI政黨就在這一夜之間翻轉了許多選區的計票結果，電視台甚至曾出現「統記錯誤」而停止報票。巴基斯坦人民黨（PPP）的支持者以及開伯爾-普什圖省、俾路支省都爆發了質疑操縱選票的抗議活動，造成2人死亡。

目前開票率則超過75%，但尚未有任何政黨取得多數席次，PTI取得265席中的90席，謝里夫的穆斯林聯盟（PML-N）取得69席，PPP則取得52席。對此，伊姆蘭汗和謝里夫都宣佈勝選，但畢竟謝里夫的PML-N席次少於PTI，謝里夫目前正尋求與PPP等小黨的政黨聯盟組成聯合政府。

對此，美國國務院也發出聲明，表示對干涉選舉過程的指控表示關切，對於幹擾或欺詐的指控應進行充分調查。美國將繼續支持巴基斯坦加強其民主制度，並已準備好與下一屆政府合作以促進雙方共同的利益。

投票結束的的9個小時後，部分選區的開票率才勉強達到10%，一些投票所的開票結果甚至延遲了24小時，政府不得不下令限期交出選票，PTI在部分選區一夜之間逆轉。（歐新社）

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