拚彎道超車！ 日本Rapidus：展開2奈米以下晶片研發

Rapidus董事長東哲郎9日宣布，展開2奈米以下技術研發。（路透資料照）

2024/02/09 21:33

〔編譯魏國金／台北報導〕日本半導體國家隊Rapidus與一個研究機構團體，將展開一項計畫，研發比當前最尖端2奈米製程還先進的技術，日本政府將提供450億日圓（95億台幣）經費，以期復興日本半導體產業的往日輝煌。

日本經濟新聞報導，Rapidus董事長東哲郎（Tetsuro Higashi）9日指出，「重要的是，最先進技術在日本」。這家日本政府支持的新創公司，旨在2027年於北海道生產2奈米晶片。東哲郎也是尖端半導體科技中心（LSTC）董事會主席，該研究組織成員包含Rapidus、國家研究機構與大學院校。

請繼續往下閱讀...

LSTC 9日宣布，將開發設計與製造2奈米以下晶片所需技術，以及用於工廠自動化與機器人的邊緣運算晶片系統。目前業界龍頭台積電與三星競相生產2奈米晶片，日本目前不具備此等級晶片的生產能力。

東哲郎說，從LSTC計畫獲得的知識，將應用於Rapidus測試與量產產線，然而長期而言，也將支持強化日本整體半導體技術。

同一天，日本政府宣布將提供450億日圓支持該計畫。這是日本政府廣泛支持與Rapidus有關計畫的一部分。日本政府之前已承諾提供該公司數千億日圓資金。

該計畫旨在創造技術進展，以及為Rapidus晶片刺激需求。東哲郎談到日本的晶片產業時說，「到目前為止，日本一直跟隨美國」，但為了成長，「我們必須試圖建立新市場與需求，同時努力發展間堆技術，我們必須形成供需循環」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法