北極熊窩在漂浮小冰山上睡覺！ 令人心碎的年度野生動物照片

北極熊在漂流冰山上打盹的照片觸動人心，高票奪得年度野生動物攝影師「最佳人氣獎」。（圖擷自WWF臉書）

2024/02/08 11:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由英國自然歷史博物館（Natural History Museum, NHM）所舉辦的第59屆「年度野生動物攝影師」（Wildlife Photographer of The Year），1隻北極熊在漂流冰山上打盹的照片最觸動人心，高票奪得「最佳人氣獎」（The People's Choice Award）。

綜合媒體報導，英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）前往北極圈深處的挪威斯瓦巴（Svalbard）群島，在濃霧中航行3天後，發現2頭北極熊，其中1頭北極熊爬上一座小冰山，用爪子挖出一塊平坦的空間，然後就躺在上面睡著了，薩里卡尼趕緊按下快門記錄這個瞬間。

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這張名為「冰床」（Ice Bed）的照片，從5萬張投稿作品中脫穎而出，成為專家選出的25張照片之一來進行觀眾票選，而「冰床」獲得7.5萬高票，奪得「最佳人氣獎」。

自然歷史博物館館長格爾（Douglas Gurr）表示，這張照片同時讓人心碎以及嘆為觀止，「讓我們看到了地球的美麗和脆弱……這發人深省的圖像鮮明地提醒人們動物與其棲息地之間的整體聯繫，並作為氣候變暖和棲息地喪失的有害影響的視覺表現。」

薩里卡尼表示，雖然氣候變遷是我們面臨的最大挑戰，但我希望這張照片也能激發希望，「我們還有時間來解決所造成的混亂」。

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