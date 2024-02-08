力促兩韓峰會 尹錫悅：無論北韓是否棄核都應推動

南韓總統尹錫悅表示，無論北韓是否棄核，都應務實推動兩韓領袖會談。（路透資料照）

2024/02/08 15:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅日前接受該國公營廣播電視台KBS專訪時表示，無論北韓是否棄核，都應推動兩韓領袖會談；但他也強調過程中應採取「自下而上」的方式，避免淪為流於形式的「表面工夫」。

據《韓聯社》報導，KBS於7日晚間播出的獨家訪談節目「特別訪談：走進總統府」中，尹錫悅表示北韓是一個不合理、非理性的勢力，因此在其構成安全威脅時，應以此為前提做好充分準備，才能進一步鞏固國家安全體系。

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尹錫悅強調，北韓應致力提升居民福祉，積極活絡經濟、棄核並開放市場，以吸引更多投資。他認為，作為一個負責營運國家的政治集團，北韓目前的做法不合理、也不理性。

而對於北韓國務委員會委員長金正恩近日將兩韓界定為「兩個敵對國家」一事，尹錫悅坦言發生變化是不爭的事實，從單一民族轉變為所謂兩個國家的原則，是相當重大的改變；但他強調，無法準確判斷北韓真正的想法，作為負責國家安全的總統，應更加注重審視北韓軍事、經濟和科技力量，以妥善應對，而非僅根據其主張做出評判。

談及舉行兩韓領袖會談的可能性，尹錫悅表示，自競選之初便向國民承諾，不會僅停留在表面的外交和政治日程上。尹錫悅說，無論北韓是否棄核，都可以舉行兩韓領袖會談，但自上而下的方式並不可取，應以自下而上的務實方式推進，避免流於表面卻無法得出任何實質性結論。

針對南韓國內部分意見提出的「核武裝」主張，尹錫悅直指這是不切實際的觀點。他說，若是下定決心研發核武，並不需要太長的時間。但在綜合考慮國家營運情況後，全面遵守「不擴散核武器條約」顯然更符合國家利益。

此外，訪談中提到南韓與中國關係，尹錫悅說，韓中兩國的治國方向和對外關係基調並無太大差異。兩國雖然曾發生車用尿素溶液供應鏈不順暢的問題，但已即時得到處理。

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