為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

力促兩韓峰會 尹錫悅：無論北韓是否棄核都應推動

南韓總統尹錫悅表示，無論北韓是否棄核，都應務實推動兩韓領袖會談。（路透資料照）

南韓總統尹錫悅表示，無論北韓是否棄核，都應務實推動兩韓領袖會談。（路透資料照）

2024/02/08 15:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅日前接受該國公營廣播電視台KBS專訪時表示，無論北韓是否棄核，都應推動兩韓領袖會談；但他也強調過程中應採取「自下而上」的方式，避免淪為流於形式的「表面工夫」。

《韓聯社》報導，KBS於7日晚間播出的獨家訪談節目「特別訪談：走進總統府」中，尹錫悅表示北韓是一個不合理、非理性的勢力，因此在其構成安全威脅時，應以此為前提做好充分準備，才能進一步鞏固國家安全體系。

尹錫悅強調，北韓應致力提升居民福祉，積極活絡經濟、棄核並開放市場，以吸引更多投資。他認為，作為一個負責營運國家的政治集團，北韓目前的做法不合理、也不理性。

而對於北韓國務委員會委員長金正恩近日將兩韓界定為「兩個敵對國家」一事，尹錫悅坦言發生變化是不爭的事實，從單一民族轉變為所謂兩個國家的原則，是相當重大的改變；但他強調，無法準確判斷北韓真正的想法，作為負責國家安全的總統，應更加注重審視北韓軍事、經濟和科技力量，以妥善應對，而非僅根據其主張做出評判。

談及舉行兩韓領袖會談的可能性，尹錫悅表示，自競選之初便向國民承諾，不會僅停留在表面的外交和政治日程上。尹錫悅說，無論北韓是否棄核，都可以舉行兩韓領袖會談，但自上而下的方式並不可取，應以自下而上的務實方式推進，避免流於表面卻無法得出任何實質性結論。

針對南韓國內部分意見提出的「核武裝」主張，尹錫悅直指這是不切實際的觀點。他說，若是下定決心研發核武，並不需要太長的時間。但在綜合考慮國家營運情況後，全面遵守「不擴散核武器條約」顯然更符合國家利益。

此外，訪談中提到南韓與中國關係，尹錫悅說，韓中兩國的治國方向和對外關係基調並無太大差異。兩國雖然曾發生車用尿素溶液供應鏈不順暢的問題，但已即時得到處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
兩韓關係再惡化！ 北韓宣布廢除「北南經濟合作法」
2024/02/08 09:26

兩韓關係再惡化！ 北韓宣布廢除「北南經濟合作法」
古巴新任駐北韓大使就職 金正恩疫後積極開展外交
2024/02/01 14:06

古巴新任駐北韓大使就職 金正恩疫後積極開展外交

永慶房屋尾牙 豪發2億幸福成家基金
北韓召開最高人民會議 擬修憲列南韓為「敵對國家」
2024/01/15 12:02

北韓召開最高人民會議 擬修憲列南韓為「敵對國家」
金正恩放話「平定南韓」 南韓海軍緊急戰備全海域實彈射擊
2024/01/04 12:21

金正恩放話「平定南韓」 南韓海軍緊急戰備全海域實彈射擊
金正恩叫陣消滅美韓》尹錫悅：上半年完成延伸威懾朝核體系
2024/01/02 05:30

金正恩叫陣消滅美韓》尹錫悅：上半年完成延伸威懾朝核體系
暌違10年》南韓高調閱兵 嗆北韓勿挑釁
2023/09/27 05:30

暌違10年》南韓高調閱兵 嗆北韓勿挑釁
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播