差1票！美參議院否決美墨邊境、援烏以台法案

美國聯邦參議院公布削減非法移民的兩黨邊境法案細節，其中涵蓋對烏克蘭、以色列與台灣的援助，但該案仍遭投票否決。（法新社檔案照）

2024/02/08 11:02

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國聯邦參議院4日公布了一項價值1180億美元（約新台幣3.7兆元）的兩黨法案，該法案主要關注美墨邊境移民問題、援助烏克蘭和以色列，以及部分援助台灣等美國印太夥伴，目前卻因美墨邊境問題，在參議院以49比50全案否決。

根據《衛報》報導，該法案包含援助烏克蘭的600億美元（約新台幣1.9兆元）、援助以色列的141億美元（約新台幣4461億元）、美墨邊境安全等多項移民政策修正的202億美元（約新台幣6391億元）、提供加薩走廊、約旦河西岸和烏克蘭難民的123億美元（約新台幣3857.2億元），以及支持包括台灣在內遭中國威脅的美國印太主要夥伴的48.3億美元（約新台幣1514.6億元）

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參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這項法案中的優先事項太重要了、不容忽視，其重要性不能受政治因素阻撓......美國和盟友正面臨來自對手多重、複雜甚至步調一致的挑戰，這些對手試圖破壞民主，並在全球範圍內擴大獨裁的影響力。」

然而，該法案卻以49比50的微小差距在參議院被否決，其中45名民主黨人和4名共和黨人支持，多數共和黨人反對該法案，主要問題還是卡在美墨邊境的移民問題上。他們指出非法越境被捕人數創下歷史新高，該法案在解決美墨邊境危機方面做得不夠。出於對邊境安全措施的嚴重性以及加薩戰爭期間援助以色列金額增加的擔憂，民主黨核心小組的五名成員也投票反對該法案。

該法案在移民問題部分將授予總統一項新權力，可以在每日過境量超過一定限度時關閉邊境，同時加快庇護審查程序，這可能會導致移民更快地被驅逐出境。

《金融時報》報導，隨著移民法案的失敗，參議院多數黨領袖舒默考慮將新的立法重點集中在烏克蘭和以色列的援助，取消任何邊境移民條款。舒默的新提案取消了邊境措施，保留了對烏克蘭的600億美元資金、對以色列和台灣的支持，以及對加薩和其他地區的人道主義援助。但目前仍不清楚該法案是否能進入討論程序所需的60票支持門檻。

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