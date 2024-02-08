北約標舉中俄伊朗北韓挑戰 強調續援烏及增軍火產能

2024/02/08 02:06

〔中央社〕北約今天舉行國家安全顧問層級會議，會後秘書長史托騰伯格與美國國安顧問蘇利文一同舉行記者會，兩人均提及中、俄、伊朗和北韓互相連結帶來的安全挑戰，並將持續援助烏克蘭和增加軍火產能。

北大西洋公約組織（NATO）在布魯塞爾總部舉行31個盟國的國家安全顧問會議，並邀請尚待正式入盟的瑞典參加。會中討論7月將在美國華府舉行的70周年高峰會、增援烏克蘭和中國挑戰等議題。

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北約祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）強調，北約支持烏克蘭不是慈善，而是攸關本身安全利益，因為「俄羅斯的勝利將會弱化我們，並使莫斯科、中國、伊朗和北韓更大膽」。

他說世界變得越來越危險，但北約變得越來越強大，雖然各盟國並未面臨立即的威脅，但永遠不要把和平視為理所當然。

史托騰伯格指出，去年7月以來，北約與國防產業談成價值100億美元（約新台幣3137億元）的彈藥採購合約，包括上個月以55億美元向德國與美國合資企業訂購愛國者防禦飛彈，有助於增強歐洲國防工業的產能。

他並說：「今天也討論中國，我們的競爭者們正持續強化連結力量，俄羅斯增加與中國、北韓與伊朗的合作，引發嚴重關切，因此北約與澳洲、日本、紐西蘭、南韓的合作更形重要。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）除了強調拜登（Joe Biden）政府將繼續努力確保國會通過向烏克蘭增援610億美元方案，也提到提升軍火工業產能的重要性，包括傳統彈藥和新科技武器，例如無人機。

他也提醒北約盟國「分擔責任」，表示美國期待更多盟國達到北約要求國防預算須占國內生產毛額（GDP）至少2%的目標。

蘇利文談到印太夥伴加深連結，強調這不是為了把北約帶到亞洲，而是與理念相近夥伴合作，「我們的挑戰超越地理，網際網路、經濟安全、核武擴散，以及俄國、中國、伊朗與北韓之間日增的互相連結」。

今年以來歐美安全領域人士多次警示中、俄等四國連結。除了史托騰伯格1月下旬訪美時便提到前述說法，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）更早時就說，5年內世界恐得面對多場涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的衝突。

曾任丹麥首相的前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）說得更直接，他在「美國之音」（VOA）專訪中呼籲自由世界共同對抗「以中國為首，有俄羅斯、伊朗和北韓加入的專制軸心（axis of autocracies）」。（編輯：陳正健）1130208

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