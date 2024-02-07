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屁孩舌舔拉麵店水壺蓋挨轟 超慘下場曝光！

北海道男學生外川涼翔因上月在拉麵店疑似舔水壺蓋子遭撻伐。（圖翻攝自X平台）

北海道男學生外川涼翔因上月在拉麵店疑似舔水壺蓋子遭撻伐。（圖翻攝自X平台）

2024/02/07 18:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本去年發生男高中生在壽司郎舔醬油瓶的事件，後續引發一系列餐飲店家遭惡搞的食安危機，鬧得該國社會沸沸揚揚。不料一年過去，上月在北海道又發生有屁孩於拉麵店疑似伸舌頭舔店內水壺的蓋子，友人還拍片上傳到社群，在網上犯眾怒，近日該名屁孩的身分與下場都曝光。

綜合日媒報導，20歲的男學生外川涼翔，今年1月4日凌晨5點多和朋友到日本知名連鎖拉麵店「山岡家」位於北海道釧路町的分店消費，用餐時被朋友拍下疑似舌舔店內水壺的蓋子還上傳到IG，影片中還能聽到朋友說「你醉了啦！」、「你在幹嘛啦！」後續該影片在網路上瘋傳，引發撻伐聲浪，受害店家得知後隨即更換所有水壺、調味料容器，並進行清消。

據悉，外川涼翔就讀於北海道職業學校「釧路理容美容專門學校」，近日校方證實已對其祭出退學處分。警方也根據網傳影片和店家監視器畫面進行調查，並於本月3日依妨礙業務罪嫌將外川涼翔逮捕，5日移送檢方。外川涼翔被捕後辯稱有舌舔水壺蓋的動作，當時只是對著蓋子「吹了一口氣」，但他知道這是不對的，當時是「一時興起」。

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