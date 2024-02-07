卡達總理：收到哈瑪斯對新加薩停火提議正面回應

2024/02/07 05:30

〔中央社〕哈瑪斯（Hamas）今天表示，已將對新加薩停火提議的回應交給埃及和卡達。卡達總理說，已收到哈瑪斯對這項架構協議的「正面回應」。

卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在卡達首都杜哈與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聯合記者會做此宣布，但拒絕透露進一步細節。

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布林肯表示，美國正在審視哈瑪斯回應，並已與以色列分享這項回應，「仍有許多工作要做」，但他仍然相信以哈達成協議是有可能的。他也表示，他明天訪問以色列時，會與以國官員討論此事。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，卡達居中調解官員將哈瑪斯的回應告知以色列情報機構摩薩德（Mossad），以色列參與協商的官員正在詳細研究哈瑪斯回應的細節。

以哈戰爭7日將屆滿4個月，並邁入第5個月。居中調解的各國正努力達成新停火提議，這是由美國、以色列、埃及和約旦高階官員上週齊聚巴黎磋商擬定。

根據與會人士提供給華爾街日報的協議草案，在第一階段，以色列將停止在加薩的所有軍事行動，包括無人機偵察行動，為期6週，讓哈瑪斯有時間聚集即將釋放的人質。這個階段中，包括長者、病患與孩童的平民人質將獲得釋放，且當地巴勒斯坦平民可以在加薩走廊內自由移動，救援物資也能運至所有地區。

協議草案指出，如果第1階段成功，就將執行第2階段，也就是哈瑪斯釋放以色列女兵。屆時，更多人道救援物資將送進加薩走廊，且協議將保證醫療院所、供水服務與烘焙店的運作。

根據協議草案，在停火的第3階段中，哈瑪斯將釋放男性士兵並交出死亡人質的遺體。談判人員說，哈瑪斯同樣要求歸還在去年10月7日突襲以色列期間遭殺害的巴勒斯坦人遺體。

由於以色列是徵兵制國家，哈瑪斯將特定年齡內的所有以色列人都視為士兵。

協議第3階段預料是最難保證行得通的一部分，因為加薩的哈瑪斯領導階層有可能扣住一小群人質，既當作談判籌碼也當作人肉盾牌；而以色列領導人也可能拒絕釋放重要的巴勒斯坦囚犯。1130207

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