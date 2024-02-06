中國科考船「向陽紅03」將靠泊 馬爾地夫成印度洋中印角力場

中國科考船「向陽紅03」號。（擷取自X平台）

2024/02/06 23:44

〔中央社〕中國科考船「向陽紅03」號本週將靠泊印度洋島國馬爾地夫，牽動印度、中國、馬爾地夫「三角關係」的敏感神經。北京長驅直入新德里「後院」，凸顯瑪萊新政府外交轉向。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一艘中國科考船預計本週抵達馬爾地夫，這加劇了北京、新德里和瑪萊（Male）之間的緊張關係。

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官方說法是，「向陽紅03」號科考船將在馬爾地夫「靠泊，進行人員輪換和物資補給」。簡而言之，這是一次完全無害的停靠。

不過，在印度看來並非如此。相反的，這艘船的出現對新德里來講至少是種外交上的冷落。在最壞情況下，一些人擔心這可能是一次資訊蒐集任務，日後可能會在中國軍方的潛艦任務中派上用場。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會中被問到這問題時強調，中方在相關海域開展科考活動「專為和平目的」，完全符合「聯合國海洋法公約」規定。

他說：「多年來，中國和馬爾地夫兩國在海洋科考領域保持著密切合作，中方讚賞馬方根據國際法有關規定，基於主權和中馬友好，為中方科考船進入其港口提供便利和協助。」

BBC報導，這並不是第一次有中國船隻靠近印度水域。中、印在喜馬拉雅邊界問題上存在長期爭端，兩國也在印度洋競逐影響力。

2014年，中國海軍兩艘潛艦就曾靠泊斯里蘭卡首都可倫坡港；過去兩年則有兩艘中國科考船訪問印度南端附近的斯里蘭卡，這令新德里十分不滿。

與此同時，中國提供數十億美元貸款，讓北京的勢力長驅直入印度「後院」的斯里蘭卡。

事實上，在前往馬爾地夫前，「向陽紅03」號原本計劃到訪可倫坡進行補給。但斯里蘭卡外交部國務部長巴拉蘇里亞（Tharaka Balasuriya）表示，此一計畫已暫時擱置。

BBC報導，可倫坡阻止「向陽紅03」號到訪的決定被視為是對印度強烈反對中國船舶這類訪問的回應。但印度的反對卻沒辦法在馬爾地夫見效。

馬爾地夫長期以來一直處於印度勢力範圍內，但去年11月就任總統、被視為親中的穆伊祖（Mohamed Muizzu）希望改變這種狀況。

他在競選期間喊出「印度滾出去」（India Out）口號，要求新德里撤出駐紮的約80名軍事人員。瑪萊已向新德里發出最後通牒，要求於國會選舉前兩天的3月15日撤軍。上週在德里會談後，馬爾地夫外交部表示，印度已同意「替換軍事人員」，首批人員將於3月10日前離開，其餘人員將於5月第2週離開。

事實上，兩國關係已經嚴重惡化，就連印度駐馬爾地夫高級專員公署最近為慶祝印度第75屆共和日而舉辦的活動，馬爾地夫都沒有政府高階領導人出席。

與此同時，穆伊祖上個月對北京進行為期5天國是訪問時，踩在中國為他鋪的紅地毯上。在那次訪問後，中國高階官員訪問了馬爾地夫。穆伊祖並且宣布中國資助的數項基礎設施計畫。

馬爾地夫對印度而言具戰略重要性，而瑪萊當局突然轉向北京，引發新德里當局憂心。

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