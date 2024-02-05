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杜特蒂企圖分裂國土？菲律賓國安顧問：將動武阻止

菲律賓前總統杜特蒂因不滿現任總統小馬可仕執意修憲，揚言要讓他的老家、南部大島民答那峨脫離菲律賓獨立。（路透檔案照）

菲律賓前總統杜特蒂因不滿現任總統小馬可仕執意修憲，揚言要讓他的老家、南部大島民答那峨脫離菲律賓獨立。（路透檔案照）

2024/02/05 06:14

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）4日警告，菲國中央政府將動用其「權限與武力」，阻止任何分裂國家的企圖。據信安約此言是針對前總統杜特蒂日前因不滿當局執意修憲，揚言要讓他的老家、南部大島民答那峨脫離菲律賓獨立。

安約在聲明中指出，菲律賓政府將毫不遲疑地動用其權限與武力，以鎮壓與制止任何拆解菲律賓共和國的企圖。安約還說，主張讓民答那峨獨立，有抹煞菲國政府與當地分裂組織簽署終結數十年武裝衝突的和平協定之虞。此外，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）3日也告訴菲國官兵，要保持團結、效忠憲法與指揮體系。

儘管安約並未指名道姓，但據信應該是針對杜特蒂上週撂話要讓民答那峨脫離菲律賓的發言。杜特蒂之所以揚言分裂國土，肇因於現任總統小馬可仕以有助於刺激經濟與吸引外資為由，力主修憲，但杜特蒂認為，小馬可仕利用修憲繼續掌權，圖謀連任。菲律賓在1986年透過人民起義推翻小馬可仕的獨裁者父親馬可仕，1年後修憲，規定菲國總統1任6年，不得連任，以免獨裁復辟。

此番隔空互嗆，也凸顯在2022年大選中分別贏得正副總統的菲律賓兩大政治家族間的裂痕漸深。小馬可仕當選總統，杜特蒂的女兒薩拉‧杜特蒂（Sara Duterte）當選副總統，杜特蒂陣營主張，值此菲國仍在設法解決高物價、犯罪與其他迫切問題之際，現下並非修憲的好時機。

小馬可仕與杜特蒂家族的結盟，對他贏得總統大選至關重要，因此雙方關係惡化可能會影響到他在明年國會期中選舉前鞏固基本盤的努力。

菲律賓前總統杜特蒂和現任總統小馬可仕陣營隔空互嗆，凸顯在2022年大選中分別贏得正副總統的菲國兩大政治家族間的裂痕漸深。（路透檔案照）

菲律賓前總統杜特蒂和現任總統小馬可仕陣營隔空互嗆，凸顯在2022年大選中分別贏得正副總統的菲國兩大政治家族間的裂痕漸深。（路透檔案照）

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