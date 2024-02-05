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中國春晚前一天才拍攝！ 湖南「七十二奇樓」頂棚坍塌22傷

湖南省張家界市「七十二奇樓」景區一間被列為非物質文化遺產的老茶館3日發生意外事故，茶館頂棚疑因不堪雪的重量導致崩塌。（圖翻攝自微博）

湖南省張家界市「七十二奇樓」景區一間被列為非物質文化遺產的老茶館3日發生意外事故，茶館頂棚疑因不堪雪的重量導致崩塌。（圖翻攝自微博）

2024/02/05 00:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期多地下起大雪，湖南省張家界市「七十二奇樓」景區一間被列為非物質文化遺產的老茶館3日發生意外事故，茶館頂棚疑因不堪大雪導致崩塌，多名遊客第一時間被壓住，據悉有22人受傷。

綜合外媒報導，3日晚間9點多，湖南張家界永定區七十二奇樓有演出活動，景區內茶館的頂篷卻突然坍塌，壓住不少當時坐在棚底下觀賞表演的遊客，從網傳畫面可以看到，倒塌的頂棚上面有積雪，現場陷入混亂，一群人合力抬起頂棚救出受傷的人。

有在場遊客事後直呼餘悸猶存，並回憶起當時有留意到頂棚的一角開始傾斜，有雪滑了下來，但大家也沒有太注意，沒多久後整個頂棚就坍塌，有4、5個遊客被送去醫院，傷勢感覺有點嚴重，其中有1人似乎骨折，重傷者還包括小孩以及當時在現場表演的人員。

對此，永定區事件調查處置組通報稱，七十二奇樓景區茶館因遭遇暴雪凍雨、收折關閉頂棚時發生坍塌，造成部分人員受傷。事件發生後，永定區立即組織有關人員現場處置，第一時間送醫救治，並著手調查事發原因，同時對轄區同類場所開展全面排查整治。此次事件有22人受傷，目前有5人住院治療，其中1人傷勢較重，其餘17人輕傷，均無生命危險。

官方通報曝光後，不少人質疑地方政府刻意淡化此事，指當天下雪情況根本不嚴重，痛批掩蓋豆腐渣工程。由法輪功學員創辦的電台《希望之聲》表示，這起事件中國官媒幾乎噤聲，據悉事發前一天（2日）中國春晚還到七十二奇樓拍攝節目，如今發生此事，恐怕播出也泡湯。

湖南省張家界市「七十二奇樓」景區一間被列為非物質文化遺產的老茶館3日發生意外事故，茶館頂棚疑因不堪雪的重量導致崩塌。（圖翻攝自微博）

湖南省張家界市「七十二奇樓」景區一間被列為非物質文化遺產的老茶館3日發生意外事故，茶館頂棚疑因不堪雪的重量導致崩塌。（圖翻攝自微博）

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