玩文字遊戲！北京廣用拼音翻譯 加強南海主權主張

中國為了彰顯對南海的主權主張，在用英語提及主權爭議的島嶼和礁石時，愈來愈常用漢語拼音取代原本的翻譯。突為共軍在南沙群島巡邏。（路透）

2024/02/04 20:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》4日報導，中國為了彰顯對南海的主權主張，在用英語提及主權爭議的島嶼和礁石時，愈來愈常用漢語拼音取代原本的翻譯。專家指出，此舉符合北京的長期戰略，但不太可能對同樣聲索主權的南海周邊國家產生任何影響。

據報導，中國外交部和官媒在聲明和文章中大幅增加漢語拼音的使用，例如用「Nansha Qundao」（南沙群島）取代「Nansha Islands」。在中國外交部網站搜尋「Nansha Islands」的結果有超過700條，但在官方聲明中的使用頻率逐年下降，去年僅使用9次，且8月後幾乎不再使用。此外，「Nansha Qundao」過去也曾斷斷續續使用，主要是在2016年7月，北京拒絕荷蘭海牙「常設仲裁法院」（PCA）對南海主權大部分不屬於中國的裁決。

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不僅如此，一直是中國與菲律賓關係緊張焦點的「仁愛暗沙」，北京自去年以來愈來愈常稱之為「Renai Jiao」，而非「Renai Reef」。菲律賓則稱「愛尤銀礁」。在中國外交部網站搜尋「Renai Jiao」的結果有近30筆紀錄，去年就出現14筆；反觀「Renai Reef」有近50筆紀錄，去年只出現4次。

至於在「人民日報」英文網站上，「Nansha Qundao」和「Nansha Islands」在2023年被交替使用，但「Nansha Qundao」的使用率大幅上升，在30筆紀錄中出現16次。近幾個月來，「新華社」和英語媒體「中國日報」也遵循類似路線。

海南省南海研究院副研究員丁鐸表示，英語名稱的改變是北京的「技術性調整」，使用「islands」（島嶼）和「reef」（礁石）等字詞來翻譯的做法已沿用數十年，而北京是在最近幾年才開始使用漢語拼音，以進一步宣示其對南海的主張。不過，過去幾年出現各種翻譯的混用，造成了混亂，也招致中國學者批評。

關注南海情勢的美國史丹佛大學附屬「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑威爾（Ray Powell）表示，愈來愈常使用漢語拼音符合北京的長期戰略，好讓中國的海洋主權主張觀念正常化。然而，這不太可能對北京的南海競爭對手產生任何影響，「中國的鄰國拒絕接受北京的措辭，甚至可能更加堅持採用自身措辭，以對抗中國擴張主義」。

北京過去多次為南海地物命名，以宣示其主權主張，上次是在2020年為西沙群島和南沙群島的地物命名，其中包括25座島嶼、淺灘和礁石，以及55座海洋山脈和山脊，引起越南和菲律賓抗議。此外，中國官媒去年在英語文章中提及西藏時，也不再使用「Tibet」一詞，而是使用「Xizang」，來強調其主權。

抗議者1月24日在瑞士日內瓦的聯合國辦公室外高舉「西藏去殖民化」標語。（美聯社）

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