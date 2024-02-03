中國祭多國免簽重塑形象 學者：外國人怕被監控不想去

上海浦東機場。（法新社）

2024/02/03 15:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）3日報導，中國政府過去半年來對十多個歐洲及亞洲國家旅客開放免簽證入境，但2023年的外國旅客出入境人數仍不及新冠疫情前的水準，原因與機票價格高昂、害怕受到監視、人身安全考量等因素有關。

據報導，過去半年來，中國對汶萊、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等國遊客開放免簽，上個月又新增愛爾蘭、瑞士，而對新加坡則是開放30天相互免簽，接下來3月起，中國和泰國也將開放對雙方公民永久互免簽證措施。

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不過，據中國國家移民管理局統計，2023年外國旅客的出入境人數爲3547.8萬人，雖比2022年的447.3萬人增加將近7倍，但依舊遠遠不及2019年疫情前9767.5萬人次的水準。外籍人士對於前往中國感到猶豫，不乏因爲機票高昂、沒有中國手機號碼生活不便，以及必須受到當局的密切管控等。

身爲澳洲公民的楊先生告訴RFA，自己最近曾回到中國，最大的不便是境外信用卡在中國寸步難行，而中國的微信支付或支付寶都需要用中國國內微信帳戶才能安裝。而且沒有中國國內手機號碼，連計程車都無法叫。

楊先生繼續說道，他去派出所做住宿登記後，很快居委會幹部就上門確認，還故意告訴他曾經幾點離開過住處，無非是在警告，公安局正嚴密監視你的一舉一動。他還說，連與他有接觸的工作夥伴也受到當局監控，「回去中國的經歷讓我精神壓力很大，也比較恐懼，那是一個歇斯底里的國家」。

在美國工作的Angela也說，相比她3年前回中國的經驗，現在中國政府對於民眾的管制更嚴格，去任何地方都要查驗身份，包括坐高鐵、預約景點門票，甚至註冊共享單車帳號也需要。這大概是想蒐集訊息並管制，捕捉每個人的行蹤，但這樣做很煩人。

美國智庫「哈德遜研究所」資深研究員華特斯（Riley Walters）表示，北京積極開放邊境的目的是改善與各國的關係，並吸引外國投資，以便與國際社會建立信任，尤其現在中國經濟和股市放緩，更使中國對外資的需求提高，再說放寬簽證也有助於旅遊業。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也表示，在疫情前後，中國因爲戰狼外交等因素，在已開發國家的形象有點差，透過免簽是想重塑這些國家對中國的印象。

然而，瑞士巴塞爾大學歐洲全球中心教授韋柏（Ralph Weber）認為，透過免簽政策吸引商務客的效果相當有限，「投資者對前往中國感到猶豫，是因爲他們感到不安。他們擔心中國的當前局勢，像是反間諜法」。

韋柏也提到，研究中國問題的外國學者之間有很多討論，大家都有點不安，不太確定前往中國做學術研究是不是一個好主意。以他自己為例，前往中國不是選項，因爲他做的研究涵蓋中國政府如何透過統一戰線宣傳影響外國政治，「我也擔心如果前往中國，和我見面的人會因此遇到麻煩」。

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