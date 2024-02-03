B-1也從美國本土出動！ 美報復空襲親伊朗武裝組織85處設施

美軍空襲親伊朗武裝組織85處設施，過程中出動了B-1槍騎兵戰略轟炸機。圖為由F-35、F-22伴飛的B-1。（伊朗）

2024/02/03 09:35

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍約旦基地日前遭伊朗支持的武裝組織以無人機襲擊，造成3人死亡，美國2日展開大規模報復性攻擊，針對伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍（Quds Force）與親伊朗武裝單位85處設施進行空襲，過程中還出動了B-1槍騎兵戰略轟炸機。

據《CNN》報導，美國中央司令部表示，美軍對伊拉克和敘利亞境內7個地點進行打擊，一共出動了多架軍機，包括從美國本土起飛的遠程戰略轟炸機（B-1），總計襲擊了85個目標，使用超過125枚精確飛彈，遭受攻擊的設施包括指揮中心、情報中心、火箭和飛彈據點、無人機倉庫、彈藥庫與後勤供應鏈等。

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美國參謀長聯席會議主任席姆斯（Douglas Sims）表示，B-1此次是從美國直飛轟炸地區，美軍對打擊武裝組織的精確度非常有信心，初步跡象顯示目標確實已被擊中並發生多次爆炸，預計會造成人員傷亡。

席姆斯透露，美軍展開襲擊的時間是依照天氣決定的，2日是進行空襲的最佳時刻，能夠確保彈藥都擊中正確目標。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指出，此次轟炸計畫有告知伊拉克政府，但沒有和伊朗溝通。

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