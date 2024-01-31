為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

男子狂刮11萬刮刮樂 想中獎後付錢卻全數摃龜 店家氣報警

上海一名男子想靠刮刮樂翻身，連續2天前往不同間彩券行刮了價值約台幣11萬4千元的刮刮樂。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

上海一名男子想靠刮刮樂翻身，連續2天前往不同間彩券行刮了價值約台幣11萬4千元的刮刮樂。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2024/01/31 23:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名男子因身無分文，想靠刮刮樂翻身，連續2天前往不同間彩券行刮了價值近2萬6000元人民幣的刮刮樂（約台幣11萬4千元），事後男子表示本想透過中獎獎金支付所有刮刮樂的錢，沒想到全數摃龜，付不出錢，荒謬行徑讓店家氣得報警。

綜合中媒報導，上海一名李姓男子為一夕暴富，28日前往上海市虹口區一家彩券行購買刮刮樂，刮出小獎後再換成其他刮刮樂繼續玩，最後他總共刮掉1萬8000元人民幣的刮刮樂（約台幣7萬9千元），不過，他竟向老闆謊稱自己正在辦貸款，要等到隔天錢才會撥款入帳，並主動表示願意拿自己的身分證、銀行卡和手機給老闆做抵押。

沒想到隔天李男並沒有回到店裡贖回抵押的物品，反而跑到隔壁家的刮刮樂故技重施，然而這次一共刮掉了8000元人民幣的刮刮樂（約台幣3萬5千元）。正當李男繼續沉迷在一夜致富的幻想中，剛好被第一家的彩券行老闆撞見，上前要求李男付錢，他才向兩位老闆表示自己貸款申請失敗，沒辦法付出半毛錢，讓店家氣得報警。

李男被捕後向警方坦承，自己的名下沒車沒房也沒存款，本來想靠刮刮樂一夕翻身，再用刮中的獎金付錢，卻沒想到一個大獎都沒刮中。事後李男遭警方以詐騙罪移送法辦，案件仍有待警方進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
假冒中國籍男星「肖戰」加好友 42歲熟女險被騙250萬
2024/01/31 23:03

假冒中國籍男星「肖戰」加好友 42歲熟女險被騙250萬
男子到當舖抵押土地借290萬 警順利逮16歲車手
2024/01/28 09:37

男子到當舖抵押土地借290萬 警順利逮16歲車手

覺婉榕受邀台慶不動產尾牙 好歌喉驚豔全場
一夕翻身 ！美國機場搬運工買刮刮樂 抱走6億元頭獎
2023/12/17 11:12

一夕翻身 ！美國機場搬運工買刮刮樂 抱走6億元頭獎
《神鬼交鋒》啟發手工偽造刮刮樂 騙倒彩券行詐百萬
2020/04/08 06:04

《神鬼交鋒》啟發手工偽造刮刮樂 騙倒彩券行詐百萬

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
兄長冒充弟弟 騙過官署押屋借錢
2017/03/10 06:00

兄長冒充弟弟 騙過官署押屋借錢
劣！已兌獎刮刮樂騙走7000元 彩券阿婆陷入絕境
2016/02/22 11:09

劣！已兌獎刮刮樂騙走7000元 彩券阿婆陷入絕境
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播