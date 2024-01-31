男子狂刮11萬刮刮樂 想中獎後付錢卻全數摃龜 店家氣報警

上海一名男子想靠刮刮樂翻身，連續2天前往不同間彩券行刮了價值約台幣11萬4千元的刮刮樂。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2024/01/31 23:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名男子因身無分文，想靠刮刮樂翻身，連續2天前往不同間彩券行刮了價值近2萬6000元人民幣的刮刮樂（約台幣11萬4千元），事後男子表示本想透過中獎獎金支付所有刮刮樂的錢，沒想到全數摃龜，付不出錢，荒謬行徑讓店家氣得報警。

綜合中媒報導，上海一名李姓男子為一夕暴富，28日前往上海市虹口區一家彩券行購買刮刮樂，刮出小獎後再換成其他刮刮樂繼續玩，最後他總共刮掉1萬8000元人民幣的刮刮樂（約台幣7萬9千元），不過，他竟向老闆謊稱自己正在辦貸款，要等到隔天錢才會撥款入帳，並主動表示願意拿自己的身分證、銀行卡和手機給老闆做抵押。

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沒想到隔天李男並沒有回到店裡贖回抵押的物品，反而跑到隔壁家的刮刮樂故技重施，然而這次一共刮掉了8000元人民幣的刮刮樂（約台幣3萬5千元）。正當李男繼續沉迷在一夜致富的幻想中，剛好被第一家的彩券行老闆撞見，上前要求李男付錢，他才向兩位老闆表示自己貸款申請失敗，沒辦法付出半毛錢，讓店家氣得報警。

李男被捕後向警方坦承，自己的名下沒車沒房也沒存款，本來想靠刮刮樂一夕翻身，再用刮中的獎金付錢，卻沒想到一個大獎都沒刮中。事後李男遭警方以詐騙罪移送法辦，案件仍有待警方進一步調查。

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