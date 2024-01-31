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中國貪腐情況好轉？專家：選擇性反腐的政治鬥爭

中國在2023年度清廉印象指數為42分，排名從2022年的65降至79。專家指出，習近平其實是選擇性反腐，是政治鬥爭的辦法。（法新社檔案照）

中國在2023年度清廉印象指數為42分，排名從2022年的65降至79。專家指出，習近平其實是選擇性反腐，是政治鬥爭的辦法。（法新社檔案照）

2024/01/31 06:01

〔編譯林家宇／綜合報導〕國際透明組織（TI）30日發布「2023年全球清廉印象指數」（CPI），在180個納入評比的國家和地區中，台灣以67分位居全球第28、東亞第4，僅次於新加坡（83分）、香港（75分）和日本（73分）。報告直指全球打擊貪腐成效不佳，原因之一是自2016年起全球的司法及法治開始衰退，部分國家的專制主義崛起助長此一趨勢；民主國家方面，問題則在於監督政府的機制弱化。

CPI的評分是依據世界銀行、世界經濟論壇、私人風險及諮詢企業等13個資料來源經量化後得出，0分為高度貪腐，100分為極度清廉。丹麥本次以90分居首，連續6年世界第一。2至10名依序為芬蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、瑞典、瑞士、荷蘭、德國、盧森堡。美國以69分排在第24。索馬利亞以11分墊底。

中國在2023年度清廉印象指數為42分，排名第79。和中國並列的還有巴林、古巴、匈牙利等國。美國之音（VOA）中文網報導，國際透明組織開始統一標準量化的2012至2022年，正好和中國國家主席習近平掌權的10年重疊。在此期間，中國的得分從2012年的39到2022年的45，一路呈現平緩的好轉趨勢，但2023年下降為42分，排名也從65下降到79。

美國「資訊與策略研究所」經濟學家李恆青指出，將腐敗程度量化，就好像經濟學家在電腦上建立模型，去估量一家企業的市值，鮮少能夠精確反映實際情況。因此，清廉或貪腐印象指數並沒有太大意義，用這種方式很難準確評價社會是進步還是退步，「你腐敗與否，廉潔程度是進步了還是退步了，應該從老百姓的切身感受看。」

李恆青認為，習近平過去11年的反腐運動，其實是選擇性的反腐，是政治鬥爭的辦法，「你看中國現在的這些腐敗案例，動輒就是上億（人民幣），西方抓的那些腐敗在中國都不叫腐敗。」

李恆青指出，用錢權交易或權力尋租的人，一定是附著在權力主體上，而這些人都必須要抓住習近平這棵大樹，「皮之不在，毛將焉附。大樹不能倒，這就叫黨性。」因此，所謂貪腐不貪腐已經不重要，最重要的是保住政權，「我們的下一代才有繼續貪腐、繼續享受特權的機會」。因此，至少在這種狀態下，以清廉印象指數來解釋中國現在的問題，其實並不適用。

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