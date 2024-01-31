不滿迎合觀光客稱佛羅倫斯是「妓女」 義大利博物館長挨批

收藏米開朗基羅著名作品《大衛像》的學院美術館，館長霍爾伯格（見圖）稱大眾旅遊已讓佛羅倫斯淪為「妓女」，不當形容引來各界人士批評。（美聯社）

2024/01/31 00:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利佛羅倫斯一名博物館館長29日表示，大眾旅遊已讓佛羅倫斯淪為「妓女」，想藉此表達對當地過度旅遊的擔憂，但不當形容的措辭，已引來義大利文化部長等各界人士的批評。

《法新社》報導，發表爭議言論的是學院美術館（Accademia Gallery）館長霍爾伯格（Cecilie Hollberg），該場館收藏著米開朗基羅著名作品《大衛像》。霍爾伯格說，「一座城市一旦淪為妓女，就很難再次成為處女」。

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這位歷史學家說，「佛羅倫斯非常美麗，我希望它能回歸到公民身邊，而不是被旅遊業壓垮。」並抱怨大街上缺乏正常的商店，而是充斥擺滿紀念品的店家。

據當地媒體稱，霍爾伯格表示，「已經太遲了。」警告如果不對觀光客採取「絕對」人數限制，「我看就沒希望了」。

儘管學院美術館後來發表一份聲明，霍爾伯格對「使用了錯誤的措辭」表示歉意，但不當的形容已引發各界反彈。

文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）指出，霍爾伯格的言論「嚴重冒犯」佛羅倫斯和整個義大利，揚言將根據現行法律採取行動。

佛羅倫斯副市長貝蒂尼也批評，如果這座城市是一名妓女，「那麼佛羅倫斯人是妓女的孩子，遊客是妓女的嫖客嗎？」

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