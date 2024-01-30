恐怖！ 輪椅男遭2隻惡犬攻擊 「撕咬下大塊肉 」畫面曝

佛州1名輪椅男子遭2隻惡犬攻擊。（圖擷自「@406mama」X）

2024/01/30 16:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州1名輪椅男子在街上近期突然遭2隻惡犬攻擊，卡車司機見狀緊急停靠在旁猛按喇叭、鄰居也丟東西嘗試嚇退惡狗皆無效，最終2隻惡犬作罷停下攻擊後，一行人才將受害者緊急送醫，消息曝光引外界譁然。

綜合外媒報導，佛州邁阿密–戴德（Miami-Dade）郡輪椅男子奧茲（John Oz）當地時間24日在街上突然遭2隻狗襲擊，公開影像可見，奧茲被狗攻擊後，整個人和輪椅側翻倒在地面，2隻狗輪流猛咬，畫面驚悚。

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附近鄰居說，行經卡車司機看到奧茲被攻擊緊急停車，利用猛按喇叭嘗試嚇跑惡犬，同時也有多名人士拿物品扔狗，目擊人士說「大家一起丟東西來嚇狗都沒有效果，感到很無助，被迫看著男子被狗咬下1大塊肉」，最終2隻狗作罷停止攻擊後一行人才緊急將男子送往附近醫院治療，經過手臂手術後，目前奧茲已無生命危險。

當地居民說，2隻惡犬名字分別是BooBoo和Jumpety，後者曾有過攻擊行為，牠們能跳過住宅柵欄，相當危險。佛州警方表示，惡犬的主人正入獄服刑，這2隻狗已被安置於動物控制中心監護，尚未決定是否對其安樂死。

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