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中國突停播南韓LOL賽事 全因這支戰隊稱台灣是國家！

中國虎牙直播突宣布停止轉播南韓LOL春季聯賽。圖為2023年11月粉絲現場觀看南韓T1戰隊對陣中國Weibo Gaming戰隊比賽的畫面。（法新社）

中國虎牙直播突宣布停止轉播南韓LOL春季聯賽。圖為2023年11月粉絲現場觀看南韓T1戰隊對陣中國Weibo Gaming戰隊比賽的畫面。（法新社）

2024/01/29 21:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2018年在中國開始獨家轉播《英雄聯盟》（LOL）南韓職業聯賽LCK的「虎牙直播」，近日突宣布停止轉播本月中旬開始的LCK春季賽事，有消息指出與南韓戰隊Gen.G去年12月在官方臉書將台灣稱為訪台，並在臉書專頁將台灣稱為「海外國家」引發中網撻伐有關。

根據《南華早報》 報導，LCK春季聯賽於本月17日拉開序幕，不過騰訊旗下的虎牙直播突然宣布停止LCK新賽季官方中文轉播，這是虎牙取得中國獨家轉播權6年來首度停止轉播相關賽事，不過沒有說明具體原因。對此，有在中國電競產業工作的消息人士向韓媒證實，Gen.G就是中方停止轉播南韓聯賽的主要原因，目前LOL運營商「拳頭遊戲」（Riot Games）和虎牙直播都未回應此事。

南韓電競強隊Gen.G原本上月30日要訪台，並在官方臉書將台灣稱為「海外國家」，毫不意外地引發中國網友撻伐，痛批辱華出征，後續Gen.G發文道歉，宣布取消訪台，並稱「堅定不移尊重並維護中國主權和領土完整的立場」。不過這番「下跪」操作也讓台灣網友不以為然，狠狠嘲諷一番，南韓網友也看不下去，痛批自家戰隊「跪舔發言噁心」，迫使Gen.G刪除原先稱「支持中國領土完整」的道歉文，重新發文道歉，表示會在政治觀點上保持中立，又讓中國網友有意見，搞得Gen.G裡外不是人。

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