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住戶崩潰！南韓26層公寓電梯長期停用 爬樓梯爬到快往生

南韓首爾26層公寓大樓電梯，因不符合安全標準必須長期停用，高樓居民叫苦連天。首爾公寓示意圖。（歐新社）

南韓首爾26層公寓大樓電梯，因不符合安全標準必須長期停用，高樓居民叫苦連天。首爾公寓示意圖。（歐新社）

2024/01/29 14:07

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾蘆原區中溪洞，一處由5棟15層至26層大樓組成的公寓社區，17部電梯裡有10部因為複檢未過必須停用，預計要1至2個月才能恢復，包括26層公寓在內的部分建物因此完全沒電梯可搭，導致高樓居民出門、回家都要走20多層樓梯，紛紛叫苦連天。

綜合韓媒報導，這處5棟樓組成的公寓社區是在1996年建成，10部電梯在2020年沒有通過安全檢查，去年複檢時還是一樣，因此從本月開始停用，預計2月14日展開更換電梯工程，大約要1至2個月才能完成。

媒體到現場了解狀況時，發現有個奶奶從托兒所接回孫女，正一步一步往上爬樓梯，孫女看到鏡頭顯得既好奇又開心，但奶奶已經走到快往生了，到24樓住處時氣喘吁吁差點說不出話，奶奶坦言對她這樣的老人來說，爬那麼長的樓梯真的太困難了。

在1樓電梯門上張貼著蘆原區政府告示，指稱電梯已經停用，旁邊堆著一堆各樓層的快遞包裹。有媒體好奇想嘗試爬上去，結果在半路遇到從23樓下來又轉身往上的住戶，對方受訪時透露自己忘了帶手機，因此只好重新爬回去。

據了解，2020年初檢未過時，區政府給出逐步更換電梯以通過安全標準的寬限期，但直到去年都完全沒有改善，區政府又給了2次有條件寬限後，於本月18日公告電梯停用。雖然居民抗議這樣並不合理，但區政府強調這是為了避免發生事故，絕對不會妥協。

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