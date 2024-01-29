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世上最大遊輪27日啟航 巨型水上樂園超吸睛！

全世界最大遊輪「海洋標誌號」27日從邁阿密港出發前往東加勒比海，展開為期7晚的郵輪首航。（法新社）

全世界最大遊輪「海洋標誌號」27日從邁阿密港出發前往東加勒比海，展開為期7晚的郵輪首航。（法新社）

2024/01/29 13:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前全世界最大的遊輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）於27日晚間從佛羅里達州的邁阿密港啟航前往東加勒比海，展開為期7晚的郵輪首航。據報導，7千多張船票在開賣後不久便全部售罄，可見許多航海迷都已經迫不及待想體驗這艘「全世界最大遊輪」帶來的奢華享受。

綜合外媒報導，皇家加勒比遊輪最新型號的遊輪在10日正式亮相，從建造廠所在位置芬蘭橫渡大西洋後駛入邁阿密港。該公司更在23日邀請足球明星梅西（Lionel Messi）到場參加遊輪的命名儀式，並為其命名為「海洋標誌號」。「海洋標誌號」在27日正式載客，起航前往東加勒比海開起為期7晚的加勒比海跳島之旅。

「海洋標誌號」總長365公尺，共擁有20個甲板，最多可容納7600名乘客及2350名船員。該遊輪上最受矚目的設施為佔地約1580平方公尺的「第六類」水上樂園，同時也是目前最大的海上水上樂園。另外「海洋標誌號」還配有全世界最大的海上泳池「皇家灣」，以及最大的海上溜冰場。

雜誌《遊輪評論家》主編麥克丹尼爾（Colleen McDaniel）表示，「海洋標誌號」是2024年迄今為止在所有遊輪相關網站上被提及過最多次的遊輪，「對於狂熱的遊輪愛好者來說，海洋標誌號會如此受關注的原因是，它是皇家加勒比公司全新級別遊輪中的第一艘」，並稱「海洋標誌號」的亮相對於整個行業來說都是極具開創性的。同時她也表示，「毫無疑問，打造這艘頂級遊輪目的是為了直接與陸上度假村競爭，尤其是針對那些特別為家庭設計的度假村。對於那些習慣陸上度假村的人來說，娛樂設施、餐廳、表演品質和各種家庭活動，海洋標誌號也都能滿足，這簡直令人難以置信」。

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