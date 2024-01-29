打破紀錄！ 英國食物銀行收到過期25年起司醬

英國「桑德蘭和達勒姆郡食品銀行」近日收到1罐過期了25年的起司醬，打破了該單位收到過期時長最久食物的紀錄。（圖截自X「@BBCNEandCumbria」）

2024/01/29 11:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1間食物銀行近日發現有民眾捐贈1罐過期25年的起司醬，單位經理表示，這罐起司醬創下了捐贈物品過期時長的紀錄，食物銀行會將它留下並在店面展示這罐打破紀錄的起司醬。

綜合外媒報導，位於英國的「桑德蘭和達勒姆郡食品銀行」（Sunderland and County Durham Food Bank）日前收到1罐民眾捐贈的「Uncle Ben起司洋蔥馬鈴薯醬」，然而1名志工在對民眾捐贈的食物進行檢查的時候，卻發現這罐起司醬的標籤已經褪色，罐子裡的起司醬看起來也有點灰灰的。經志工檢查外包裝後發現，這罐起司醬的保存期限竟然只到1998年6月，也就是說這罐醬料已經過期25年。

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食品銀行經理康倫（Jonathan Conlon）表示，這並不是食物銀行第一次收到過期的食物，「我們經常會收到過期的食物，有些很明顯是民眾在打掃儲物櫃時意外發現的東西。我們收過過期1到2年的食物，但過期25年的這罐起司醬創下了紀錄」，他也開玩笑稱，這罐起司醬的年紀甚至比一些食物銀行員工的資歷還久。關於食物銀行將如何處理這罐起司醬，康倫表示他們應該會在食物銀行中找一個地方展示這罐打破紀錄的起司醬。

「桑德蘭和達勒姆郡食品銀行」隨後也將起司醬的照片上傳至社群媒體上，提醒民眾在好心捐贈食物的同時一定要注意有效期限，並寫道「希望捐贈者們捐出來的也是自己想收到的東西」。

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