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餅乾未正確標示含花生 25歲女舞者吃完過敏性休克身亡

英國籍25歲女舞者芭克斯黛爾因誤食未正確標註「含堅果」的餅乾，引發嚴重過敏反應休克逝世。（圖擷自「orla_baxendale」IG）

英國籍25歲女舞者芭克斯黛爾因誤食未正確標註「含堅果」的餅乾，引發嚴重過敏反應休克逝世。（圖擷自「orla_baxendale」IG）

2024/01/27 10:59

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國籍25歲女舞者因誤食未標註「含堅果」的餅乾引發過敏性反應，儘管即刻注射腎上腺素「EpiPen」，卻因產生嚴重過敏性休克身亡。

綜合外媒報導，英國籍25歲女舞者芭克斯黛爾（Órla Baxendale）當地時間11日於康乃狄克州舞蹈工作室排練時，吃下從超市購入的香草佛羅倫斯餅乾後，突然出現急性過敏反應，儘管緊急注射隨身攜帶的腎上腺素「EpiPen」，仍因嚴重過敏反應休克逝世。

家屬委任律師阿迪梅（Marijo C. Adimey）發布聲明提及，芭克斯黛爾相當注重飲食，她總是徹底檢查包裝成分表，但是連鎖超市「倫納德（Stew Leonard's）」販售的香草佛羅倫斯餅乾包裝，卻未如實標註含有堅果成分，進而造成芭克斯黛爾喪命。

律師阿迪梅譴責，倫納德公司試圖規避責任，公司高層稱不知道配方發生問題，也未如家屬所期待站出來承擔責任，而是進行一場媒體公關活動。

倫納德執行長指出，這些餅乾是由批發商聯合餅乾（Cookies United）製造，指控對方擅自更改餅乾配方，將大豆換成花生，公司卻沒有收到通知。

聯合餅乾回應，去年7月已告知倫納德公司，香草佛羅倫斯餅乾這項產品改為含有花生成分，「我們在批發商品也有貼上標籤」，商品運送至倫納德工廠進行重新包裝後賣給消費者，這是他們未正確標示成分才會導致客人誤食。

據了解，康乃狄克州消費者保護部門與公共衛生部已展開調查，官員強調「正確標示成分，讓有食物過敏者能夠適當保護自身是最重要性」。

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