WTO暫停審中國打壓立陶宛訴訟 立議員：我們會因愛台灣成祭品嗎？

〔即時新聞/綜合報導〕立陶宛因多次表態挺台立場遭中共施壓,近日又傳出中國駐立代辦處停止對立國公民發放簽證,世界貿易組織(WTO)也宣布無限期中止審理有關中國經濟打壓立國的訴訟,讓立國知名友台議員薩卡利埃內(Dovile Sakaliene)忍不住嘆:「立陶宛會因為愛台灣而成為祭品嗎?」

根據「立陶宛國家廣播電視」(LRT)報導,2021年因立陶宛政府同意以「台灣」為名在首都維爾紐斯設立我國代表處,激怒中國祭出一系列經濟制裁,並宣布兩國外交關係降級為「代辦級」,大使館變更為代辦處。時隔2年多,中方又有打壓新動作,立國外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)證實,中國駐立代辦處再次暫停對立國公民發放赴中簽證,上次停發簽證是在2021年11月下旬,也就是中國大使館宣布降級與立外交關係後沒多久,中方這次宣稱是「出於技術原因」。

另據《歐洲政客》(Politico Europe)報導,中國因立陶宛與台灣互設代表處對立實施貿易制裁,立國向總部位於日內瓦的WTO提起訴訟,但WTO上週四(25日)向其成員國發布通知表示,歐盟已要求「立即暫停與中國的訴訟程序」,歐盟發言人吉爾(Olof Gill)昨天(27日)也證實此事。依據WTO規則,歐盟有一年時間恢復針對中國的訴訟,否則程序將失效。

對此,立陶宛友台議員薩卡利埃內昨天透過X平台表示,「1月24日星期三,中國駐立代辦處對立國公民停止發放簽證;1月25日星期四,依據歐盟請求,世貿組織無限期中止對中國的訴訟程序......下一步會是什麼呢?立陶宛會因愛台灣而成為祭品嗎?」

