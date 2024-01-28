WTO暫停審中國打壓立陶宛訴訟 立議員：我們會因愛台灣成祭品嗎？

世界貿易組織上週表示，歐盟已要求暫停立陶宛與中國就經濟制裁的訴訟程序。（路透）

2024/01/28 22:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛因多次表態挺台立場遭中共施壓，近日又傳出中國駐立代辦處停止對立國公民發放簽證，世界貿易組織（WTO）也宣布無限期中止審理有關中國經濟打壓立國的訴訟，讓立國知名友台議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）忍不住嘆：「立陶宛會因為愛台灣而成為祭品嗎？」

根據「立陶宛國家廣播電視」（LRT）報導，2021年因立陶宛政府同意以「台灣」為名在首都維爾紐斯設立我國代表處，激怒中國祭出一系列經濟制裁，並宣布兩國外交關係降級為「代辦級」，大使館變更為代辦處。時隔2年多，中方又有打壓新動作，立國外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）證實，中國駐立代辦處再次暫停對立國公民發放赴中簽證，上次停發簽證是在2021年11月下旬，也就是中國大使館宣布降級與立外交關係後沒多久，中方這次宣稱是「出於技術原因」。

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另據《歐洲政客》（Politico Europe）報導，中國因立陶宛與台灣互設代表處對立實施貿易制裁，立國向總部位於日內瓦的WTO提起訴訟，但WTO上週四（25日）向其成員國發布通知表示，歐盟已要求「立即暫停與中國的訴訟程序」，歐盟發言人吉爾（Olof Gill）昨天（27日）也證實此事。依據WTO規則，歐盟有一年時間恢復針對中國的訴訟，否則程序將失效。

對此，立陶宛友台議員薩卡利埃內昨天透過X平台表示，「1月24日星期三，中國駐立代辦處對立國公民停止發放簽證；1月25日星期四，依據歐盟請求，世貿組織無限期中止對中國的訴訟程序......下一步會是什麼呢？立陶宛會因愛台灣而成為祭品嗎？」

Wed, 24 Jan: Chinese rep. stopped issuing visas to ???????? citizens.



Thu, 25 Jan: pursuant to EU's request WTO indefinitely suspended proceedings against China [for coercion of ???????? as a punishment for opening #Taiwanese rep. office in Vilnius]



What's next? ????



???????? ❤️ ???????? sacrificed? pic.twitter.com/S3BcaxCea4 — Dovilė Šakalienė （@DSakaliene） January 27, 2024

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