前南早總編輯：香港官員只懂躺平討好北京 令港失去優勢

香港行政長官李家超。（美聯檔案照）

2024/01/28 00:11

〔中央社〕前香港南華早報總編輯王向偉日前接受訪問時表示，香港官員都在「躺平」，認為國安法實施後北京全面管治香港，就只聽從北京；而一些政治精英只顧討好北京，更學習形式主義、享樂主義，令香港失去優勢。

現在是香港浸會大學傳理學院新聞系副教授的王向偉，日前接受民主黨前主席劉慧卿主持的網路節目訪問時，作出上述表示。

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節目中，劉慧卿問及是什麼令香港失去優勢，王向偉表示，主要責任不在北京，因為從香港主權移交以來，北京都沒想到要將香港變成另外一個中國大陸城市，因為這會失去香港對中國大陸的作用。

他表示，2020年香港國安法實施後，香港官員都在「躺平」，「香港的官員就想，國安法之後你中央說全面管治香港，那我聽你的，但這樣想法非常錯誤，因為北京的人是不可能知道如何管理一個資本主義社會。」

他表示，香港現在的政治精英，包括政府內外的一些人，都沒有想清楚香港應該怎樣走下去，只是在猜北京怎樣想，「所以香港很多官員組織學習班，到國內學習」。

他說，對於香港官員到中國大陸了解國家發生什麼變化，他沒意見，「但如果香港官員想去北京，得到北京指示，用這來管理香港，這絕對絕對錯誤的。北京的官員從來沒有管理過一個資本主義社會的香港。」

王向偉又說，而且香港政治精英從大陸學到的東西都是錯的，如官僚主義、形式主義、享樂主義，令這些吃喝玩樂的風氣「愈演愈烈」。例如此前歡送黃大仙民政事務專員黃智華到北京深造，有地區人士開筵40多桌邀請了500多人出席。

他表示，北京官員如果想管好香港，一定要學習普通法，才知道普通法對香港的重要性，但現在北京官員只學習國安法及基本法，沒有認真學普通法。

他說，「香港政治精英老是討好北京，所以北京的感覺是什麼？香港是自己人，就會拿國內的法律來適用一下。」

對於香港政府經常說香港已「由治及興」，王向偉直言，看不到有任何措施可以讓香港轉成興旺。

王向偉表示，香港官員應拋棄力求政治正確的心態，向北京及向海外介紹香港如何在國安法後，保持資本主義制度；以及發揮超級聯絡人的角色，主動遊說北京，制定對香港更有利的政策。

王向偉1993年來到香港，1996年加入南華早報，從記者開始做起，2012至2016年任南華早報總編輯。BBC中文網2012年6月曾報導，南華早報被指自我審查有關湖南民運人士李旺陽死亡的報導，當中提到內部電郵顯示，是當時總編輯王向偉決定刪減，將消息淡化為100多字的報導。

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