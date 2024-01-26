寄居蟹「家」門不幸！新研究：全球2/3用人造垃圾當殼

研究發現，全球3分之2陸生寄居蟹都使用人造垃圾當殼，其中又以塑膠垃圾佔8成5最多。（法新社檔案照）

2024/01/26 21:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕波蘭兩所大學專家即將在下個月發表於《整體環境科學》期刊的最新研究指出，寄居蟹以貝殼作為身體的「盔甲」，但現在愈來愈多寄居蟹只能使用人類丟棄的垃圾當殼，包括塑膠、金屬、玻璃等，而在16種陸生寄居蟹中，更有多達10種被迫使用「人造貝殼」。

《華盛頓郵報》及《英國廣播公司（BBC）》26日報導，華沙大學城市生態學家蘇爾金（Marta Szulkin）和同事賈吉洛（Zuzanna Jagiello），以及波茲南生命科學大學學者迪來夫斯基（Łukasz Dylewski），對社群媒體和照片分享網站上公開的寄居蟹圖像分析，配合過去的科學文獻，發現386例寄居蟹被包裹在人類丟棄的垃圾、而非貝殼中的案例，其中約85％使用塑膠蓋，其他則使用金屬和玻璃。

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蘇爾金更指出，根據他們的統計，世界上16種陸生寄居蟹中，有10種都使用人造垃圾當「庇護所」，且在非洲到中美洲的熱帶地區都觀察到這種情況。這份研究首次證實，寄居蟹使用人造材料當殼，是一種在全球各地發生的現象。

蘇爾金推測，寄居蟹選擇塑膠垃圾當殼，可能是因為塑膠垃圾可讓牠們在受到污染的環境中偽裝得更好，也可能是海岸上的垃圾比合適的貝殼還多。此外，寄居蟹也可能是想透過獨特的外殼來吸引配偶，而塑膠垃圾也比較不那麼重，或氣味沒那麼明顯。2021年一項研究發現，寄居蟹似乎會被塑膠釋放的化學物質吸引。

然而，塑膠對寄居蟹而言可能會致命。2019年在澳洲偏遠領土「科科斯（基林）群島」的一項研究發現，島上有超過50萬隻寄居蟹爬近瓶子等物品中，結果被卡死。與大多數具有自然鈣化腹部的螃蟹不同，寄居蟹生來就有柔軟的身體。牠們長大後會尋找貝殼居住在裡面，可以縮回貝殼中自我保護或伸出腿四處逃竄；隨著愈長愈大，也會去尋找更大的貝殼。

報告質疑，海洋中大量的人造垃圾可能會讓寄居蟹走上演化的新途徑，「人造貝殼是為寄居蟹的進化軌跡奠定基礎，抑或這是『人類世』的一個生態和演化陷阱？」

最近一項試圖量化塑膠污染規模的研究推估，目前至少有171兆件塑膠漂浮在海洋中，若不採取行動，這個數字可能在2040年增加近兩倍。倫敦大學學院材料科學教授米奧多尼克（Mark Miodownik）呼籲人類學習寄居蟹重複使用塑料，而非用過即丟。

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