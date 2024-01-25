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雲南土石流44人被埋 官方證實全數罹難

中國雲南發生山坡地崩塌，大量土石流傾瀉而下淹沒18戶，現場氣溫0度，並持續降雪，搜救工作相當困難。（歐新社）

中國雲南發生山坡地崩塌，大量土石流傾瀉而下淹沒18戶，現場氣溫0度，並持續降雪，搜救工作相當困難。（歐新社）

2024/01/25 22:57

〔中央社〕中國雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村22日發生山坡地崩塌，大量土石流掩埋民宅，造成44人被埋。官方通報，最後一名失聯人員於今晚找到，無生命跡象，44人全數罹難。

新華社報導，雲南省昭通市鎮雄縣的山體滑坡災害處置指揮部晚間證實，最後一名失聯者於今晚8時4分找到，救出時已無生命跡象。這次災害造成18戶共44人被埋，而44人全數罹難。

指揮部並稱，目前通往災區的交通通暢，電力、通信正常，災區相關生活物資保障充足，地質災害監測、善後處置等工作正持續進行。

綜合陸媒報導，這起土石流災害發生在22日清晨5時51分，一開始通報共18戶、47人被埋，後來修正為44人。災害發生後，雲南省減災委員會啟動三級救災應急，並投入至少10台裝載機、33輛消防車，集結超過200名救援人員展開搜救。

事件發生後，中國國家主席習近平作出指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡；並指要加強監測預警，防範發生次生災害，及妥善做好遇難者家屬安撫和受災群眾安置等工作。

綜合南方都市報、極目新聞、新京報報導，2020年，塘房鎮受暴雨侵襲，造成鎮內多處土石崩落、民房受到不同程度受損、公路與道路堵塞等。另有村民表示，本次事件發生前一個月，村裡的山體曾出現裂縫，村裡有一處煤礦，不知此次土石流是否與煤礦開採有關。

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