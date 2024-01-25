拒絕慶祝「入侵日」！澳洲國慶日前夕 庫克船長雕像遭鋸斷

澳洲國慶日前夕，位於墨爾本的庫克船長雕像遭人砍倒，維多利亞女王紀念碑也被噴上紅色的油漆。（圖擷自社群平台「X」）

2024/01/25 23:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月26日是澳洲的國慶日，然而許多澳洲人民卻相當排斥這個節日，因為它是紀念首批歐洲人抵達澳洲的日子。今（25日）國慶日前夕，位於墨爾本的庫克船長（Captain James Cook）雕像遭人砍倒，維多利亞女王紀念碑（Victoria Memorial）也被噴上紅色的油漆，不過這類型的抗議活動已不是第一次。

據英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，這兩件紀念物於週四（25日）凌晨遭到破壞，庫克船長雕像的腳踝處被鋸斷，維多利亞女王紀念碑則被以紅色噴漆噴上了「殖民政權終將垮台」的字樣。詳細情況警方目前仍在調查中。

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過去庫克船長雕像常在1月26日前後遭到破壞。2022年，它被潑上了紅色油漆，而 2018年，它被用顏料寫上了「不值得驕傲」的字樣，旁邊還插著一面原住民的旗幟。

維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）表示，破壞這兩座紀念物的行為「在我們的社會中不被容忍」，「我們將與議會合作修復雕像。」他補充說。菲利普港灣市長希瑟（Heather Cunsolo）表示，雖然她理解人們對於澳洲的國慶日存在不同的觀點，但她不能接受「對公共資產的破壞」，其成本最終將由納稅人民共同承擔。

根據澳洲最新的民調顯示，近70％的澳洲人支持在1月26日慶祝澳洲的國慶日，然而也有很多包括澳洲原住民在內的人們認為，慶祝一個代表原住民和托列斯海峽（Torres Strait）島民的土地被奪，以及他們與文化脫節的日子是錯誤的。這也導致了近年來「入侵日」抗議活動不斷增多，許多人抵制這個節日。

庫克船長雕像2022年曾被潑上紅色油漆。（美聯社）

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