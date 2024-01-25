為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拒絕慶祝「入侵日」！澳洲國慶日前夕 庫克船長雕像遭鋸斷

澳洲國慶日前夕，位於墨爾本的庫克船長雕像遭人砍倒，維多利亞女王紀念碑也被噴上紅色的油漆。（圖擷自社群平台「X」）

澳洲國慶日前夕，位於墨爾本的庫克船長雕像遭人砍倒，維多利亞女王紀念碑也被噴上紅色的油漆。（圖擷自社群平台「X」）

2024/01/25 23:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月26日是澳洲的國慶日，然而許多澳洲人民卻相當排斥這個節日，因為它是紀念首批歐洲人抵達澳洲的日子。今（25日）國慶日前夕，位於墨爾本的庫克船長（Captain James Cook）雕像遭人砍倒，維多利亞女王紀念碑（Victoria Memorial）也被噴上紅色的油漆，不過這類型的抗議活動已不是第一次。

英國廣播公司（BBC）報導，警方表示，這兩件紀念物於週四（25日）凌晨遭到破壞，庫克船長雕像的腳踝處被鋸斷，維多利亞女王紀念碑則被以紅色噴漆噴上了「殖民政權終將垮台」的字樣。詳細情況警方目前仍在調查中。

過去庫克船長雕像常在1月26日前後遭到破壞。2022年，它被潑上了紅色油漆，而 2018年，它被用顏料寫上了「不值得驕傲」的字樣，旁邊還插著一面原住民的旗幟。

維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）表示，破壞這兩座紀念物的行為「在我們的社會中不被容忍」，「我們將與議會合作修復雕像。」他補充說。菲利普港灣市長希瑟（Heather Cunsolo）表示，雖然她理解人們對於澳洲的國慶日存在不同的觀點，但她不能接受「對公共資產的破壞」，其成本最終將由納稅人民共同承擔。

根據澳洲最新的民調顯示，近70％的澳洲人支持在1月26日慶祝澳洲的國慶日，然而也有很多包括澳洲原住民在內的人們認為，慶祝一個代表原住民和托列斯海峽（Torres Strait）島民的土地被奪，以及他們與文化脫節的日子是錯誤的。這也導致了近年來「入侵日」抗議活動不斷增多，許多人抵制這個節日。

庫克船長雕像2022年曾被潑上紅色油漆。（美聯社）

庫克船長雕像2022年曾被潑上紅色油漆。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不捐給烏克蘭！澳洲MRH-90、NH90直升機報廢拆光光
2024/01/25 21:50

不捐給烏克蘭！澳洲MRH-90、NH90直升機報廢拆光光
吐瓦魯前總理索本嘉：應繼續承認台灣 維持邦誼
2024/01/25 20:16

吐瓦魯前總理索本嘉：應繼續承認台灣 維持邦誼

新年掃除開運術 健康生活起步走！
英發表24國聯合聲明 證實打擊青年運動8目標
2024/01/24 09:08

英發表24國聯合聲明 證實打擊青年運動8目標
H＆M校服廣告遭批「性化兒童」急刪除 網：令人不安
2024/01/23 22:16

H＆M校服廣告遭批「性化兒童」急刪除 網：令人不安

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播