佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

佳德糕餅小編用寫武林小說方式分享顧客暴走事件。（圖翻攝自佳德鳳梨酥臉書粉專）

鳳梨酥名店「佳德糕餅」最近發生消費糾紛，一名顧客想退換貨不成，在店內大鬧，破壞物品。店家週三（28日）分享此事，沒想到粉專小編竟然將整件事改編成「武林小說」，意外引發熱議。

粉專「佳德鳳梨酥」28日發文分享近日發生顧客到店內大鬧的事件，「為了保障所有客人的權益，本宗對『售出後恕不退換』這條門規，堅持多年，從未動搖。日前，武林人士『天殘』於本店購入一盒鳳梨酥，半刻鐘後重返山門，欲行換貨之事。門下接待弟子當場說明：除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。此乃大江湖規矩，非是臨時起意。」

「天殘聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具。憤恨離去之際，又誒見到門口毫無恩怨的購物盤，回頭蓄力一掌向其拍出，然而木盤落地生根不動如山，顯然掌法非天殘強項。見整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。」

「店長聞聲掄起82斤重的鎮店鐵掃（並沒有），當追出門外時， 雨夜下只見電光一閃，天殘踢完頭也不回，奔向南京三民驛站。在此鄭重昭告武林同道，不論買錯、記錯，或你阿嬤結婚、阿公跑去生小孩，不管任何理由，產品一旦過手，轉身離櫃，皆不提供反悔選項。更請各派高手切勿因一時躁鬱惱羞，便將武林絕學隨意示人。近來衙門捕快事務繁忙，連特務阿北用過的茶具都塵封多時，真的不需要你再替他們增加追捕經驗。江湖很大，規矩不多，但不可退貨這一條，請各位高手千萬記住。」

貼文曝光後引來數千網友按讚朝聖，鄉民們紛紛歪樓，「不是，為什麼寫的這麼好看，這樣奧客激增就為了看連載小說怎麼辦」、「小金庸是你？」、「現在賣鳳梨酥還要作文滿級分才能勝任」、「真的不要這樣寫文，這樣我會想看下一集」、「我以為佳德出武俠小說」、「好棒一篇不帶髒字的揭露奧客勸世文，文章一出高下立判」、「小編也是武林奇才」、「看完這篇，只能默默按讚和追蹤粉絲團了」、「太強了！這年頭還能看到金庸體」。

