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葉門叛軍襲擊商船 美艦隊司令：伊朗直接參與其中

美軍第五艦隊司令庫柏中將指控，伊朗「直接參與」了青年運動對於船隻的襲擊行為。（美聯社）

美軍第五艦隊司令庫柏中將指控，伊朗「直接參與」了青年運動對於船隻的襲擊行為。（美聯社）

2024/01/23 09:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）近期攻擊往來紅海的國際商船，對紅海航運造成重大影響，美國與英國對此展開打擊行動。美軍第五艦隊司令庫柏中將（Brad Cooper）接受美媒訪問時指控，伊朗「直接參與」了青年運動對於船隻的襲擊行為。

根據《美聯社》報導，庫柏承認，和伊朗有關的攻擊行動已經擴散，從原先的波斯灣與荷莫茲海峽擴散到整個中東水域，不過庫柏並沒有說伊朗有「指揮」青年運動在紅海與亞丁灣的攻擊行動。庫柏表示：「青年運動對商船的攻擊行動是兩個世代以來看過最嚴重的，他們正在攻擊國際社會，因此，我想你已經看見國際社會對此如何反應。」

庫柏指出，伊朗顯然提供青年運動許多資源、資金及培訓計劃，「他們顯然是非常直接地參與其中，這並不是什麼祕密」。第五艦隊在庫柏的領導下，組建了第59特遣部隊，此部隊是由無人船組成的艦隊，目的在於加強對中東地區海域的巡邏成效。庫柏表示，第五艦隊的各種無人機艦行動範圍涵蓋2.59萬平方公里的中東水域，有助於美方攔截可疑毒品與武器。

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