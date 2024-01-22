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川普民調擴大領先海利到兩位數 新州初選勝券在握

新罕布夏州23日的共和黨黨內總統大選初選，剩川普（左）與海利（右）兩人捉對廝殺。（美聯社）

新罕布夏州23日的共和黨黨內總統大選初選，剩川普（左）與海利（右）兩人捉對廝殺。（美聯社）

2024/01/22 15:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕共和黨第二場黨內初選訂於23日在新罕布夏州舉行，隨著佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布退出總統競選並支持前總統川普，這場關鍵初選剩川普與前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）的兩人之戰，也從去年夏天群雄並起態勢逐步底定為川普獨尊。有線電視新聞網（CNN）民調顯示，川普領先海利幅度擴大到兩位數，勝券在握。

有線電視新聞網（CNN）與新罕布夏大學（UNH）針對川普於新罕布夏州的初選民調預測顯示，川普的支持率50%，海利為39%。自1月初CNN/UNH上次民調（當時川普的支持率為 39%，海利為32%）以來，兩人支持率都有上升，目前，川普和海利在新罕布夏大學的民調中都獲得了自2021年以來的最高支持率。

不過海利自去年夏末以來的大幅支持率還不足以趕上川普，他們之間的差距再次拉大至兩位數。

雖然川普被指控試圖推翻敗選結果，面臨91項刑事指控，但大多數民調顯示，超過7成的共和黨人對川普有好感，在新罕布夏州有約3分之2迪尚特的支持者，將川普視為第二選擇，學者認為，海利要成功拉攏迪尚特支持者並不容易。

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