方丈與女主播偷情遭偷拍勒索 被撤銷政協委員資格

中國四川省成都市蒲江縣石象寺住持釋照杰傳出遭仙人跳後，近日被撤銷其四川省政協委員資格。（取自微博）

2024/01/21 15:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國四川省政協13屆常委會第五次會議1月19日召開，會議期間決定撤銷釋照杰四川省第13屆政協委員會委員資格，原因是其涉嫌違紀違法、行為不端等原因。先前有媒體披露，身為四川佛教副會長的釋照杰因與一名女主播「偷情」，淫行遭偷拍還被敲詐人民幣330萬元（約新台幣1456萬元）。

在中國媒體20日相繼報導釋照杰被撤銷四川政協委員資格後，其過往醜聞也再次成為焦點。《澎湃新聞》此前報導，四川一寺廟住持稱與女主播蔡某發生關係後被敲詐，蔡某及其丈夫錢某均涉敲詐勒索罪被提起公訴，涉案330萬元人民幣。報導指，該住持是成都市蒲江縣石象寺住持釋照杰。

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據起訴書，女主播蔡某與丈夫錢某平時在網上直播，推銷售紅木家具。2020年底，寺院住持張某在直播間選購紅木家具時與蔡某相識，並保持聯繫。四川雅安市名山區法院開庭審理一宗敲詐案，惟事件竟涉及一名寺院住持和一名女主播。

2021年2月24日，蔡女到四川，同張某在成都一飯店內發生關係。錢某發現二人不軌行為，並了解張某為僧人且是成都浦江一座較為有名的寺廟住持等身份。錢某要妻子再次約張某到福建見面。

2021年4月23日，蔡女將張某約至福建省仙遊縣一溫泉度假飯店，錢某提前安裝鏡頭，偷拍妻子和張某在酒店房間內再次發生關係的影片。2021年7月10日，錢某和蔡女到成都，蔡某先約張某到飯店房間，丈夫隨後現身表明身份，開始質問二人間的不軌行為。

起訴書稱，張某無奈，被迫同意向錢某分期付款330萬人民幣，並讓錢某聯繫蔡某前往四川名山共同出具諒解書，以徹底了結此事。

檢方稱，張某在支付錢款後，因擔心繼續被敲詐，於是選擇報警，雅安警方到達現場，將錢某、蔡某抓獲。之後兩人被敲詐勒索罪追究刑事責任。

對於釋照杰因偷情女主播而被撤政協委員資格一事，不少網友嘲諷說，「黨領導的花和尚令佛門渾濁不堪」、「共產黨樹立的假和尚擾亂世間」、「接下去寺廟也得建黨支部了，因為和尚和黨員沒區別了。」

公開資料顯示，釋照杰此前身兼四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長等職。2022年12月20日，四川省政協12屆常委會第20次會議審議通過了政協四川省第13屆委員會委員名單，其中，釋照杰為宗教界委員。2023年11月7日，四川省民族宗教事務委員會一位工作人員向《澎湃新聞》證實，石象寺住持釋照杰已卸任四川省宗教協會副會長職務。不過，他們說不確定釋照杰是甚麼時候卸任的。

據中媒報導，涉事的住持為成都市蒲江縣石象寺住持釋照杰。（網頁擷圖）

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