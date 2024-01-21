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想朝聖沒那麼容易！ 富士山今夏將限制每日登山人數

日本富士山是不少登山愛好者嚮往的聖地，所在地山梨縣政府宣布今年夏天將限制富士山每日登山人數，以保護當地環境。（法新社）

日本富士山是不少登山愛好者嚮往的聖地，所在地山梨縣政府宣布今年夏天將限制富士山每日登山人數，以保護當地環境。（法新社）

2024/01/21 12:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本山梨縣的富士山每年都吸引眾多登山客前往朝聖，堪稱世界各地登山愛好者必爬的名山。不過，山梨縣政府上月表示，大量人潮破壞了富士山的自然環境，因此打算從7月1日起限制每日登山人數70天，以保護富士山及周邊環境。

根據《德國之聲》 報導，山梨縣知事長崎幸太郎去年12月20日記者會中宣布，今年7月1日起每天僅限4000人能進入熱門的富士山北側「吉田步道」，並表示還將同步實施幾項新措施，其中包括不允許登山者在下午4點至凌晨2點之間從「吉田步道」出發，以及將對登山者收取通行費等。據報導，通行費金額2月份確認後公告。

富士山俱樂部秘書長七井龍夫向媒體表示，「雖然對登山者人數進行管制並向他們收取通行費可能會讓人不敢再來這裡，進而損害當地經濟，但很多問題需要在變得更嚴重之前解決。其中最大的問題就是登山客留下的山林垃圾」。

此外，七井龍夫認為，攀登富士山的安全疑慮也遠比想像中更大，「富士山可能非常危險，我認為大多數人都沒有意識到它的危險性」。富士山導遊卡明斯（Luke Cummings）也表示，尤其現在非常多登山客會選擇單攻富士山，而這種登山模式也會使攀爬富士山的安全風險更大。

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