美國搭載53人客機大雪中降落 途中整架「衝出滑行道」幸無人傷

國美鷹航空（American Eagle）一架客機在美東時間18日下午4點左右，於大雪中降落紐約州的機場，不料客機卻在降落途中衝出滑行道。（圖擷取自@joey_frascati 社群平台「X」）

2024/01/19 15:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國美鷹航空（American Eagle）一架客機在美東時間18日下午4點左右，於大雪中降落紐約州的機場，不料客機卻在降落途中衝出滑行道，當時機上載著50名乘客與3名機組人員，所幸最後這起意外並未造成任何人員傷亡，事後美國聯邦航空總署（FAA）已下令調查這起事件。

綜合外媒報導，美鷹航空編號5811的客機，18日先從費城起飛，接著同日下午降落紐約州弗雷德里克道格拉斯大羅徹斯特國際機場（Frederick Douglass Greater Rochester International Airport）。然而，由於當時機場下著大雪，因此客機在前往航站大樓的主要跑道上突然整架衝出了滑行道。

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航空公司表示，事發當時機上50名乘客和3名機組人員，沒有人因這起意外受傷，機上所有人都已安全下機，機場也出動接駁巴士將人載往航站大樓。美鷹航空的母公司美國航空（American Airlines）發表最新聲明表示，已派人將這架飛機從滑行道上拖走，同時停飛同款機型接受全面檢查，最後也對機上所有乘客致歉。

Slow process but this is when the AA plane was towed back on the R-22 for towing. #Rochester @aviationbrk https://t.co/VRpCOshhH3 pic.twitter.com/pTOAYB3yti — Joseph Frascati （@joey_frascati） January 19, 2024

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