美國搭載53人客機大雪中降落 途中整架「衝出滑行道」幸無人傷

〔即時新聞/綜合報導〕美國美鷹航空(American Eagle)一架客機在美東時間18日下午4點左右,於大雪中降落紐約州的機場,不料客機卻在降落途中衝出滑行道,當時機上載著50名乘客與3名機組人員,所幸最後這起意外並未造成任何人員傷亡,事後美國聯邦航空總署(FAA)已下令調查這起事件。

綜合外媒報導,美鷹航空編號5811的客機,18日先從費城起飛,接著同日下午降落紐約州弗雷德里克道格拉斯大羅徹斯特國際機場(Frederick Douglass Greater Rochester International Airport)。然而,由於當時機場下著大雪,因此客機在前往航站大樓的主要跑道上突然整架衝出了滑行道。

航空公司表示,事發當時機上50名乘客和3名機組人員,沒有人因這起意外受傷,機上所有人都已安全下機,機場也出動接駁巴士將人載往航站大樓。美鷹航空的母公司美國航空(American Airlines)發表最新聲明表示,已派人將這架飛機從滑行道上拖走,同時停飛同款機型接受全面檢查,最後也對機上所有乘客致歉。

