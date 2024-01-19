愛犬喜歡嚼髮帶 檢查驚見肚子裡有50多條

英國1知哈巴狗近日因異常安靜而被主人送往獸醫院，不料經查後發現狗狗肚子裡竟有50多條髮帶。（圖載自獸醫院臉書「Newton Clarke Veterinary Surgeons」）

2024/01/19 13:05

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名女子日前發現平時活潑的愛犬突然變得安靜，因此將牠帶去獸醫院檢查，不料檢查後發現，狗狗肚子裡竟有50多條髮帶。所幸緊急治療後這隻小狗已經康復，主人表示希望牠不要再亂吃髮帶了。

根據《紐約郵報》 報導，50歲的女主人諾斯伍德（Victoria Northwood）在去年聖誕節期間發現自己2歲的愛犬哈姆（Ham）突然不像往常一樣搗亂或是看著路上的行人吠叫，她因此意識到哈姆可能出了什麼問題，便將牠帶去獸醫院檢查。獸醫師為哈姆照了腹部X光後，赫然看到牠的肚子裡有大量的異物，隨即為哈姆進行手術。手術中，獸醫師驚訝地發現原來這些異物就是主人平常用來綁頭髮的髮帶，且數量多達50多條，重量約200公克。

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所幸經過手術後，哈姆已經完全康復。諾斯伍德表示，「我們都知道哈姆有嚼食髮帶的壞習慣，但通常這些髮帶都會跟著牠的糞便一起被排出。看到牠肚子裡還有那麼多髮帶也讓我們很吃驚，以後我們一定會多加警惕」。

報導中也提到，寵物狗誤食異物的案例並不在少數。先前不但有狗狗誤食一捆襪子被噎住，還有法國鬥牛犬誤吞10幾隻橡皮鴨等案例。更加誇張的案例發生在月初，1對夫妻將剛從銀行領的4000元美金（約1萬2千元新台幣）放在流理台卻不慎被寵物狗咬爛吞下，害得這對夫妻只能等愛犬把剩下的紙鈔碎片「拉出來」後，再將其清洗並將碎片1片1片拼回完整的紙鈔。

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