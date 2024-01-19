1個月不用智慧型手機 有機會賺到30萬

美國紐約1間優格公司近日推出「不用智慧型手機1個月」挑戰，挑戰成功者將獎金獲1萬美元。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2024/01/19 11:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約1家優格公司近日宣布將推出為期1個月的「不用智慧型手機」挑戰，並將從報名表中挑選出10名參賽者，挑戰成功者即可獲得由該企業提供的1萬美元（約30萬元新台幣）獎金。

根據《紐約郵報》 報導，紐約這家優格製造商「Siggi's」17日在官方網站上發布公告表示，「我們今年將推出一個新的挑戰。我們不會要求你戒酒一個月，但是要你丟掉你的智慧型手機。我們品牌相信簡單生活的力量，而如今我們生活中最大的干擾之一就是手機」。「Siggi's」表示他們將從報名表中選出10位幸運民眾接受挑戰，若挑戰成功，這些民眾將會獲得獎金1萬元美金及60杯優格。

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為確保參賽者在沒有智慧型手機的狀況下仍能維持正常生活及工作，「Siggi's」將為這10位參賽者提供附有1個月的預付SIM卡的翻蓋手機，以及鎖住智慧型手機的特殊密碼箱，避免有參賽者違規。

「Siggi's」的公關和數位策略總監德羅西亞（Kristina Drociak）表示，這次挑戰的靈感來自於「數位排毒」一想法。「我們相信簡單才能真正讓你自由，我們的品牌精神即是去除不必要的東西，就像在優格中使用最少的原料一樣，我們相信減少數位干擾可以讓人的生活更有意思」。對於計劃目標，她也補充道，「該計劃的目標是向人們展示擺脫數位的好處，並希望這能夠成為民眾在2024年養成的健康習慣」。

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