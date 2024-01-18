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中國彩券開出「55555」超巧號碼 竟有5966注中獎瞬間清空獎池

中國體育彩券17日開獎，其中「排列3」和「排列5」竟出現罕見的「連5組合。（圖擷自微博）

中國體育彩券17日開獎，其中「排列3」和「排列5」竟出現罕見的「連5組合。（圖擷自微博）

2024/01/18 15:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國體育彩券17日開獎，其中「排列3」和「排列5」竟出現罕見的「連5組合」，「排列3」開出「555」開獎號碼，「排列5」開獎號碼更是「55555」，而「55555」號碼竟然有5966注中獎，中獎注數創歷史新高，逾5億元人民幣（約新台幣22.1億）獎池瞬間清空。

綜合中國媒體報導，中國體彩最新開獎結果17日出爐，其中「排列3」和「排列5」竟都出現罕見的「555」、「55555」豹子號碼組合，在這種豹子號碼組合下，「55555」號碼竟然有5966注中獎，單注獎金為8萬4034元人民幣，應派獎金合計5億134萬6844元人民幣。

所謂的「排列5」彩券，是購買者從00000-99999的數字中選取1個5位數為投注號碼進行投注，開出一個5位數字，單注固定獎金10萬元，再按照每期銷售總額的50％計提獎金，計提獎金分為當期獎金和調節基金，其中49%為當期獎金，1%為調節基金，而逾逾5億元派發獎金也讓「排列5」獎池直接歸零。

超級巧合令中國網友質疑「彩票機構要發年終獎了」、「編數都懶得編了」、「看來確實是缺錢了……經濟不好怪事頻出」、「多半是財政困難實在沒辦法了」、「創世神或說宇宙系統管理員存在的可能性又增加了」。

面對外界質疑，中國體彩客服回稱：「不存在任何內幕，所有號碼都是隨機產生的，都是公平公正透明的。」

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